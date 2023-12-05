Ricky張錦祥食譜｜冬天家常菜金蠔雞煲　免落鹽多1步金蠔內脆外軟

雞煲是冬天熱門菜式之一，近日名廚Ricky張錦祥就在他的個人頻道上，分享了一道超簡單0失敗的金蠔雞煲食譜，只上載了3天便有逾14萬人觀看！這食譜中不但毋須落鹽，而且大廚Ricky還教，金蠔只要多加1步就會變得外脆內軟！



超簡單0失敗的金蠔雞煲（Ricky講煮講食@YT）

金蠔冬天限定 味濃鮮香脹卜卜

金蠔又叫冬前蠔，因為冬至前上水的蠔最飽滿肉滑，這樣的金蠔最為美味。金蠔如其名，金黃有光澤，味道比蠔豉更鮮香而且更大更飽滿。相比蠔豉需晾曬約八至十日，金蠔只要晾曬二至三日，因其中仍有中等水份，因此最適合香煎，又或者製成金蠔雞煲就最適合不過了！

金蠔外脆內軟多做一步：去掉枕位

金蠔外脆內軟多做一步：去掉枕位（Ricky講煮講食@YT）

Ricky提醒大家，在把金蠔清洗記得要取出裙邊殼碎，另外就是要去掉枕位了。蠔身上硬枕，即控制蠔殼開合的韌帶，Ricky指任何蠔都有這個枕位，尤其是金蠔煮熟後，這個枕位又韌又咬不爛又黏牙，所以建議大家去掉這東西，只要把它處理好，金蠔就擁有裙邊脆、蠔肉軟的美味口感了！

雞髀肉太大件點入味？肉厚、骨罅要加刀

雞髀肉太大件點入味？（Ricky講煮講食@YT）

除了金蠔外，雞髀肉太大件，想成功入味都不是件易事。Ricky就指，大家可以在最厚肉的地方切開它，像骹位及上髀的位置。同時亦可在骨罅位𠝹幾刀，這樣就可以幫助入味了。

金蠔雞煲食譜

+ 2

材料：



雞髀 600克、蠔油 60克、金蠔 250克、花雕酒 160克、花菇150克、臘肉半條、油 40克、薑 50克、蒜 50克、蔥段 30克、指天椒3隻

方法：



1.花菇要浸過夜，薑、蒜切件備用。臘肉洗淨蒸1.5小時取出切件。臘肉汁備用。

2.把雞髀切件，加10克蠔油醃肉。把金蠔洗淨去枕位，加10克蠔油、10克花雕酒醃味。

3.在鍋中下油，中火煮熱再下備好的薑、蒜爆香，下金蠔煎香。

4.金蠔夾起下花菇，慢火煎香再下50克蠔油、150克花雕酒，煮香後下雞髀、臘肉 。

5.按喜好下指天椒，冚蓋慢火煮6分鐘後打開把雞髀翻面，再把金蠔下鍋。冚蓋細火煮3-4分鐘，加蔥段即完成！

不失敗秘訣：



雞髀較大件，醃肉時可在骨罅位置𠝹幾刀幫助入味。

指天椒愈切細會愈辣，大家可按自己可接受的辣度備料。

資料來源：Ricky講煮講食