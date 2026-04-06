銀翹解毒片／牛黃解毒片功效不同！銀翹清熱治感冒5好處2類人不宜

銀翹解毒片、牛黃解毒片你懂分辨嗎？銀翹解毒片有清熱、解毒、治感冒等功效，2類人不宜。雖同是解毒片，但與牛黃解毒片成分不同，功效也不一樣。吃錯不僅沒有療效，還有可能令病情惡化。



銀翹解毒片功效｜清熱、解毒、治感冒5功效

銀翹解毒片你有吃過嗎？銀翹解毒片據稱是按清代醫學家吳鞠通的「溫病條辨」的處方調配，由金銀花、薄荷、連翹、荊芥、淡豆豉、牛蒡子(炒)、淡竹葉、桔梗、甘草等研製而成，不含任何西藥成分。由於成分有金銀花和連翹，因而命名「銀翹」。

銀翹解毒片主要用於治療風熱感冒（網上圖片）

金銀花：味甘性寒，散熱解毒，補虛療風，養血止渴，治外感暑熱、瘡癰腫毒

薄荷：味辛性涼，疏散風熱，清利頭目，利咽，透疹，疏肝解鬱

連翹：性味苦涼微寒，清熱解毒，消腫散結，治瘡癰

荊芥：性溫味平，解表散風、透疹，散風熱治感冒、頭痛、利咽喉，消瘡腫

淡豆豉：味苦、辛，性涼，解表除煩、健胃消食、止汗

牛蒡子(炒)：味辛苦，性寒，疏風散熱，透疹利咽，解毒散腫，去風濕

淡竹葉： 甘淡性寒，清熱除煩，通利小便

桔梗：性平，味苦辛，治喉嚨腫痛、咳嗽痰多、痢疾腹痛、口舌生瘡

甘草：味甘性平，補脾益氣、去痰止咳、緩急止痛、清热解毒

銀翹解毒片可用於治療風熱感冒，如發燒、咽痛或咳嗽等症狀，具體而言有5大功效：

1.清熱解毒

2.疏散風熱

3.紓緩頭痛不適

4.治療咽喉疼痛

5.治感冒



銀翹解毒片、牛黃解毒片有咩分別？

銀翹解毒片（網上圖片）

銀翹解毒片／牛黃解毒片分別：成分

牛黃解毒片的功效，記者曾在另一撰文解說，而銀翹解毒片和牛黃解毒片的差別在於成分不同、適應病證不同以及禁忌人群不同。銀翹解毒片的主要成分是金銀花、連翹、甘草等，而牛黃解毒片的主要成分是黃芩、大黃、生石膏等。

銀翹解毒片／牛黃解毒片分別：療效

銀翹解毒片主要用於治療風熱感冒，如發燒、頭痛、咽痛或咳嗽等症狀，而牛黃解毒片主要適用於治療火熱內盛引起的咽喉腫痛、牙齦腫痛、口舌生瘡等症狀。兩者的病徵應用情況大不相同。

銀翹解毒片主要用於治療風熱感冒（istockphoto）

牛黃解毒片不宜用在體質偏熱的患者上，而銀翹解毒片則有2類人不宜服用：

1.體質虛寒人士：非常怕冷、怕風，難以自己產暖，須靠外物保溫

2.陽虛人士：陽氣虛弱不足或外感陰寒之邪，陽氣受損；或年老陽衰；或房事過度，損傷腎陽



資料來源：上海市第六人民醫院中醫科王鳳副主任/北京同仁堂