冬天養生｜冬吃蘿蔔夏吃薑唔一定啱？1情況例外 蘿蔔3類人不宜

「冬吃蘿蔔夏吃薑」你有聽過這句話嗎？明明蘿蔔性涼，為什麼又適合冬天吃呢？你對此有好奇嗎？白蘿蔔其實也有3類人不宜！



點解「冬吃蘿蔔夏吃薑」？（istockphoto）

點解「冬吃蘿蔔夏吃薑」？

「冬吃蘿蔔夏吃薑」生薑辛辣生熱，蘿蔔味甘性寒，這樣吃不會讓夏天更熱冬天更冷嗎？這句話其實可引申到《黃帝內經》的「春夏養陽，秋冬養陰」的觀念。台灣中醫博士樓中亮就曾在個人平台上分享，冬天時末梢與體表溫度低，但內部的臟腑卻充滿陽熱，而冬天吃蘿蔔有助於疏散臟腑的陽熱，透過蘿蔔行氣的功效，讓內部的陽熱疏散一部分到體表之外，幫助抵禦寒冷並且能消食積。

點解「冬吃蘿蔔夏吃薑」？（istockphoto）

從營養學的角度看，台灣營養師夏子雯亦曾在其社交平台上，分享關於冬吃白蘿蔔的觀點。她指在冬天，大家習慣進補、喝熱湯來驅寒，可能因為補過頭，造成燥熱，這時吃白蘿蔔，具有平衡、清熱的作用；而夏天亦同樣，因為炎熱，大家常喝冰涼的飲料、吃冰棒，吹冷氣，這時喝一些生薑湯，反而有散寒祛暑的作用。這樣看的話這句養生諺語確有道理，但它是所有人適用嗎？

「冬吃蘿蔔夏吃薑」1原則不適用 白蘿蔔3類人不宜

白蘿蔔有下氣的作用（istockphoto）

夏子雯營養師補充，雖然「冬吃蘿蔔夏吃薑」對不少人都有所好處及作用，但卻對一類人而言是不適用的，這就是平日體質平和且保持均衡的飲食的人了。營養師指，若夏天沒有愛喝冰涼飲料、冬天也沒有進補過頭，只要繼續保持及把握住均衡的飲食、適量運動便可，這樣就不會造成身體負擔，這個冬天也不用特別注意有沒有吃蘿蔔。同時白蘿蔔其實也不是所有人都適合吃，由中國農業信息網的資料可以，有3類人不宜：

白蘿蔔有下氣的作用（istockphoto）

1.氣虛體質不宜食用

白蘿蔔有下氣的作用，《本草綱目》記載蘿蔔「大下氣、消谷和中、去邪熱氣」。氣虛的人更需要補氣血，如果大量食用白蘿蔔則會讓氣虛症狀加重。

2.腹瀉患者不宜食用

白蘿蔔具有行氣、消滯、通便的功效，腹瀉者食用不利於病情恢復。

3.脾胃虛寒者慎食

白蘿蔔性涼，脾胃虛寒、慢性胃炎、胃潰瘍等人不宜食用。

資料來源：中國農業信息網/台灣中醫博士樓中亮/自由健康網