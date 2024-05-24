中小學團隊赴日內瓦國際發明展　水上溫室及AI門衞發明獲銅獎

新一屆香港創科展將於下月舉行，去年獲金獎的3個中小學團隊衝出香港，於4月份遠赴瑞士日內瓦，參與第四十九屆日內瓦國際發明展，與各地發明家交流。他們分別是何明華會督銀禧中學團隊「Plantis」、聖士提反女子中學學生「智盒惜」，以及基督教宣道會徐澤林紀念小學的「人工智能門衞」，其中兩隊更獲銅獎。



設計水上溫室海上種菜 收成更高、更綠

何明華會督銀禧中學學生設計漂浮温室「Plantis」，左起為蕭梓滺、鄧嘉倫、梁鎧澄、孫允陶。（郭曉晴攝）

何明華會督銀禧中學獲獎發明品「Plantis」概念來自漂浮溫室，即水上溫室，助本港善用海上空間種菜。漂浮溫室的水源來自海水化淡蒸餾裝置及雨水收集裝置，前者吸收海水後由太陽蒸發，並過濾海水中的重金屬物質。至於電源則來自太陽能板，並設擋風板保護溫室，預防極端天氣。溫室設多個感應系統，偵測溫度、濕度、移動數據等，透過物聯網連接各個裝置，將資料傳送至用家。

團隊表示，溫室適合水耕種植蔬菜，測試結果顯示所種的蔬菜比一般蔬菜更高和更綠，日後再研究泥種植物，未來希望在中東、中國南海、太平洋島國等地實際試行。

何明華會督銀禧中學負責老師蔡智峰亦指，隨著科技急速發展，老師常與學生一同學習新技術，接觸新領域，有挑戰同時亦是成長。「Plantis」團隊成員梁鎧澄分享，因為今次經歷對海洋科學和可持續性發展產生興趣，希望日後升讀相關學科並再進一步改進模型。同隊孫允陶則寄語其他學生多觀察身邊需要，應用所學的知識，並對自己的發明有信心。

人工智能門衞助認知障礙症長者識別訪客 家人可遙距控制開關

基督教宣道會徐澤林紀念小學學生發明「人工智能門衞」，左起為黃希、鍾佩晴、黃樂心及陳文縉。（郭曉晴攝）

另一隊獲銅獎的是基督教宣道會徐澤林紀念小學，4位成員發明「人工智能門衞」，助患有認知障礙症的長者識別門外訪客。系統安裝於大門內外，長者及親友事先需在系統登記身份，包括拍攝臉部相片及錄製自我介紹錄音。使用時，當門外超聲波感應器探測到有訪客，人臉辨識鏡頭會識別其身份，並在門內平板電腦播放預先登記的錄音和相片，提醒長者親友來到。若未能認證訪客身份，則會顯示陌生人警告字眼，並同步透過雲端傳送訊息予家人，家人亦可控制大門開關。

今年已升讀中一的團隊成員鍾佩晴表示，參展過程感到十分興奮，團隊事前要解決原本模型太大，不適宜運送的問題，最後重新設計「LEGO門」，今次經歷令她更有自信。負責老師蔡詠霞指，喜見學生享受過程和互相欣賞其他發明，希望他們日後遇困難也不放棄。

環保包裝盒可重用逾20次 如量產可再降低成本

聖士提反女子中學團隊成員之一的高靖茵介紹發明品「智盒惜」。（郭曉晴攝）

至於聖士提反女子中學學生設計的發明品「智盒惜」是一個可重用包裝盒，旨在解決現今網購包裝垃圾過盛問題。包裝盒外層為耐用薄紙皮，內層是充氣膠，放入貨品前將膠充氣，保護貨品運送期間免受損傷，並在盒上噴上納米刺針抗菌塗層，保持衛生及防水。顧客收貨後可將包裝盒摺疊退還，盒上設條碼助收集系統識別。

性價比方面，現時每個成本約為5至10元，預計大量生產後單價再降低。另外，經測試證實外層紙皮可重用20多次，內層的膠可重用過百次，故特別設計內外層可拆開重用，兩項物料亦可回收。

成員之一高靖茵表示，是次經歷令她提升設計思維及解難能力，到國外交流更要即場應變。負責老師邱穎怡老師指，現今學生自學能力高，懂得從不同資源學習新技術，今次經驗對學生各方面能力都有所提升，幫助個人成長。

新一年度香港創科展將於6月8日至9日於香港會議展覽中心舉行，由130間本地大專、中小學生展出創科作品，並設互動專區及專家分享，活動現正開放公眾網上預約免費入場。