傑出IT教師獎｜第7屆獲獎者覆蓋中小特校 課程每年更新成挑戰
資訊科技融入教學已成大勢，一眾IT教師的角色十分關鍵。香港電腦教育學會（HKACE）第七屆「傑出IT教師獎」於5月18日舉行頒獎禮，以表揚IT教師對資訊科技教學的貢獻。有得獎老師表示，推動資訊科技教學不容易，因發展日新月異，形容「做IT是跑住做」，另有得獎者亦稱校本課程需要每年更新，「一年後已經不合時宜」。
「傑出IT教師獎」經3輪篩選選出4位教師得獎者，分別來自小學、中學及特殊學校。香港電腦教育學會顧問、香港道教聯合會圓玄學院第一中學校長簡偉鴻表示，評審準則包括能否推動學校資訊科技教學、帶領學生取得成就、支援學校基建發展，以及推動教師發展，得獎者需全面支援學校、老師、學生及教學四方面，特別是幫助其他同事追求卓越，提升教師專業，令學校與學生均受益。
特殊學校得獎者製合適電子教材 覆蓋多個學科
得獎者之一、三水同鄉會劉本章學校林康妮老師表示，學校由2005年起一直為讀寫障礙學生開發教材，並推薦給其他小學，亦有聯同數間特殊學校製作不同學科的電子教材，覆蓋小一至中六程度，讓輕度智障學生亦有適合的電子教材，還會按照學生能力及不同情況，利用電子書平台修改。
至於基建方面，學校實行「有機教室」計劃，分派予老師每人各一部平板電腦及手提電腦，另設電子白板等設備及電子書，學生亦會使用平板電腦上課，讓他們多接觸電子教材。林老師認為，資訊科技教學能補足特殊學校學生的學習需要，如語音輸入、簡單電子練習，可減省學習時間。
不過學生得益背後，亦需要IT教師奮力追趕瞬息萬變的資訊，「（資訊科技）太多東西、太快、太新」。林老師直言「做IT是跑住做，一年已經過時」，雖然開展資訊科技教學過程辛苦，但得到獎項肯定亦感欣喜，「希望能鼓勵其他業界同工，更多人能得到榮譽」。
中學得獎者推出逾50課程 順應潮流加入AI教學內容
另一位得獎者、五旬節聖潔會永光書院周樹安老師亦表示，STEAM教育急速變化，「一年前的課程已經不合時宜」，因此他為初中學生開展的STEAM校本課程需要每年更新，由2019年至今已推出超過50個課程。
周又指，只推出課程並不足夠，還要在提供基建，「要有場地聚埋同學，參加比賽備戰又好，傾下又好，希望有地方讓同學去試，讓他們有興趣」，學校特別設立STEAM課室，設計上能方便騰空較廣闊的空間進行相關活動。
近年AI（人工智能）迅速冒起，周老師亦順應潮流，教導老師、學生甚至家長如何正確使用AI工具，包括推動AI生成畫融入教學，如在中國詩詞賞析上，讓學生更易領會相關意境。
談到得獎感受，周老師表示工作得到認同值得高興，但同時多了一份責任，希望能發掘更新穎的事物推薦給學校和業界，將「正嘢」分享出去。