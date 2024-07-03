大灣區教育展一連三日舉行　直資主席倡家長為子女選合適學校

「（大灣區）香港一條龍學校教育展」將於7月5日至7日在香港亞洲國際博覽館舉行，近200間學校、超過100間教育相關公司及機構參展，家長可即場與學校代表交流，了解香港教育制度、學生更可即場參加部份學校的筆試和面試，有機會直接獲錄取。



直資學校議會陳狄安表示，有直資學校接獲數百份插班和小一／中一入學申請，預料未來將有更多新來港學生來港就學。他建議有意安排子女來港入學的家長，為子女揀選合適學校，並且做好面試和筆試準備。



不少家長去年出席教育展。（教育展網站圖片）

是次教育展新增幼稚園或幼兒園和大專院校，包括津貼學校、直資學校、私立學校、國際學校，涵蓋本港目前所有的學校類型，並且首次邀請多家辦學團體組團參展，讓家長直接了解學校情況。

多間學校去年參展。​（教育展網站圖片）

另外，學生可以即場參加部份學校的面試和筆試，更有機會直獲取錄；現場亦設有文憑試考試模擬區，學生可以即場考試，了解自己實力。

學生可以即場參加學校的面試和筆試，有可能直接獲得心儀學校的錄取機會。（教育展網站圖片）

直資議會主席：家長宜為子女選合適學校

直資學校議會主席陳狄安表示，不少學校反映接獲不少內地新來港入學申請，建議有意安排子女來港升學的內地家長應按子女能力和需要選校，而非單憑學校名氣，因為內地與香港教學模式不同。他舉例，家長可留意學校是否普教中、數學是否英語教學、會否有特別措施支援新來港學生等，避免子女來港入學後不適應。

陳狄安亦建議內地家長為子女申請來港入學前先做準備，而現時一般中學若設筆試將考核學生中、英、數三科，建議家長有需要可事先購買本港參考書或補充練習，多了解本地學校的考核模式，讓子女有心理準備接受筆試或面試。