《香港01》貴州交流團　現場直擊村超決賽　親身感受當地最新發展

《香港01》將於7月18日至23日舉辦為期6日5日的「貴州遊學交流團」，邀請本地中學前往貴州交流，重點行程包括獨家安排學生拜訪「村超」發源地榕江，並觀看今年「村超」決賽大戰，現場感受「村超」狂熱氣氛！同時交流團將深入苗寨和小鎮市集，認識不同少數民族風貌和文化，亦會拜訪當地師範大學和大數據創科城，了解當地現代發展的一面。



交流團將安排學生乘搭高速鐵路，來往香港西九龍站出以及貴州省貴陽市。交流團重點行程之一是安排同學參觀「村超」發源地榕江縣，獨家安排同學觀賞「村超」決賽，與數萬名現場觀眾一同吶喊，感受全國焦點盛事的狂熱氣氛。另外，《香港01》獲村超品牌管理有限公司特別邀請，安排交流團與當地球員交流，並有機會與球隊友賽！

現場直擊2024「村超」決賽 親身體驗全國焦點盛事

2023年貴州榕江鄉村足球超級聯賽（「村超」），參賽隊伍均是當地民眾，憑着快樂足球的文化、獨特的小數民族表現和獎品，成功吸引大批遊客慕名而至觀看比賽，整個系列賽事全網瀏覽更超過480億次，實現鄉村振興，成為當年最具話題的旅遊熱點。去年11月，由陳百祥（叻哥）、黃日華、羅家英、馬國明等組成的香港明星足球隊，更邀請當地村民來港上演友誼賽。

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深入全球最大苗族村寨 探訪古鎮非遺文化

除「村超」相關參觀，交流團亦讓同學有機會親身體會當地少數民族的文化生活。交流團將前往全球最大的苗族村寨「西江千戶苗寨」，以及侗族的大利侗寨、青岩古鎮等歷史文化古蹟，讓同學認識國內不同民族的現況，如何將傳統文化與現代結合。

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了解貴州現代化大數據產業 專家分享貴州發展戰略

認識貴州傳統的一面之外，學生亦有機會了解貴州現代化的一面。特別是2022年2月，國家「東數西算」工程全面啟動，而貴州正正擔當重要角色，屆時交流團將參觀貴陽大數據科創城，以及前往貴州師範大學交流，邀請專家分享貴州概況，助學生瞭解國家數字經濟發展戰略為貴州帶來了怎樣的機遇與挑戰。

「貴州遊學交流團」以學校為報名單位，學校可利用校可利用高中公民科內地考察津貼、全方位學習基金，以及教育局本學年推出的兩項一筆過津貼：「推廣中華文化體驗活動一筆過津貼」（上限30萬元）、「推動校園體育氛圍及MVPA60津貼」（上限15萬元）讓學生參加。有興趣報名查詢，歡迎透過連結留下聯絡資料，屆時將有專人聯絡跟進；亦可WhatsApp或電話（35828747）及電郵（education@hk01.com）與黃先生聯絡。