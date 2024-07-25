01貴州交流團｜與當地學生、村超球員交流　入場感受村超決賽氣氛

《香港01》貴州遊學交流團於7月18日至23日展開研學之旅，前往貴州體驗村超全國盛事、以及了解當地發展。交流團於行程第3日（7月20日）前往參觀大利侗寨、參加村超比賽和啦啦隊表演、與當地中學生和村超球員交流，以及入場觀賞村超決賽。



參觀大利侗寨 結合民族文化與自然生態

《香港01》貴州遊學交流團，前往參觀大利侗寨，讓學生認識當地不同少數民族的生活。（蘇煒然攝）

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大利侗寨位於榕江縣栽麻鄉大利村，坐落在利洞溪畔的深山幽谷之中，遠離鬧市煩囂，結合原生態民族文化與原始自然生態，是具高文化旅遊價值的典型民族村寨。村寨樓房建築除常見的侗族吊腳木樓外，還有具地方特色的四合木樓。

現寨中保存最完好的一座四合木樓建於1781年，寨中還有大小不同的五座風雨橋，非常罕見，當中最長的風雨橋有30多米，最短的有10米，高3米左右，均為木質結構，頂篷以青瓦覆蓋，有的至今已有百年歷史。侗寨充分體現了侗族人「與自然和諧共生」、「天人合一」的傳統理念。

與榕江三中學生交流 親身訪問村超球員

《香港01》貴州遊學交流團，香港學生與貴州榕江三中學生交流。（蘇煒然攝）

同日交流團前往榕江參加村超比賽和啦啦隊表演，以及與當地榕江三中學生交流。兩地學生透過遊戲互相學習粵語和貴州方言，在輕鬆有趣的環境下，令兩地學生迅速建立友誼。及後兩地學生分別表演舞蹈和唱歌，並且互相交換禮物，最後以大合照結束活動。

《香港01》貴州遊學交流團，學生與村超球員交流。貴州村超品牌管理有限公司負責人彭西西（左一）向學生簡介村超和球員背景。（蘇煒然攝）

除了與當地學生交流外，交流團亦安排多位村超球員接受學生訪問。貴州村超品牌管理有限公司負責人彭西西向學生簡介村超和球員後，球員接受學生提問。過程中學生積極踴躍發問，了解村超球員的背景、最初踢足球的原因，以至如何克服困難、分享足球技巧等。

入場體驗村超總決賽氣氛

《香港01》貴州遊學交流團，學生可入場體驗村超決賽氣氛，以及參觀場外大型市集。（蘇煒然攝）

當日晚上交流團安排學生入場，觀賞村超決賽盛事，感受箇中熾熱氣氛；而學生亦有機會走訪場外大型市集，當中有各類型不同小食攤檔，了解當地如何透過體育帶同經濟發展。