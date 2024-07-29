01貴州交流團｜老師稱村超體驗印象難忘　行程豐富助學生認識國家

《香港01》於7月18至23日舉辦貴州遊學交流團，重點行程於村超全國盛事當日與村超青年隊友賽，是本港首支出戰村超的青年球隊，以及觀賞村超總決賽並與村超球員交流。行程亦安排學生走訪貴州不同少數民族和大數據中心，讓學生了解當地最新發展。



有份參與是次交流團的老師稱交流團行程非常豐富和全面，能照顧不同學生興趣的需要，認為有助學生加深對國家的認識及情懷，當中參與村超賽事更是畢生難忘的體驗。



認識「多彩貴州」不同面貌 認識國家最新發展

《香港01》貴州遊學交流團，學生參觀江西千戶苗寨。前排左一為世界龍岡學校劉皇發中學黃俊賢老師（蘇煒然攝）

世界龍岡學校劉皇發中學黃俊賢老師表示，遊學團有助同學認識貴州的發展和「多彩貴州」，包括當地的智能科技發展、民族風土特色、天然山水風景以及國內當紅的運動競技比賽等，了解國家在不同方面的發展和成就。

當中他認為參觀「紅飄帶」數字科技藝術館的體驗非常難得，同學們能在有聲有畫及近距離情況下去了解長征的故事，相信定能為同學留下難忘的回憶。黃老師說，非常高興同學們能夠行程中參與國內當紅的村超賽事，能在數萬名國內民眾注視下踢足球，感受何謂全民運動和快樂足球的氣氛，相信對同學來說是非常難忘的體驗。

學生享受行程 參與村超成畢生難忘的經歷

《香港01》貴州遊學交流團，學生夜遊青雲市集。前排左一為保良局朱敬文中學關卓恒老師（蘇煒然攝）

保良局朱敬文中學關卓恒老師表示，是次交流團的行程非常豐富，對於喜歡體育運動、古鎮歷史、特色市集、民族建築的同學都能全面照顧，能看得出同學們都非常享受此趟旅程。

他提到學生與榕江三中學生交流時，雙方學生都非常主動和熱情，並主動交換聯繫方式，相信同學們透過交流團除了加深了對貴州城市發展的認識外，在人與人之間的溝通及個人成長發展方面都有所裨益，對於國家的發展亦有了深入的認識和感受。 另外，同學在參與村超賽事時，不論是有份落場踢足球或是參與啦啦隊比賽的同學都表現得認真和投入，相信對他們來說會是個畢生難忘的經歷。

參觀「紅飄帶」有助同學認識國家歷史

《香港01》貴州遊學交流團抵達貴州受到歡迎。左三為迦密愛禮信中學黃家鏘老師（蘇煒然攝）

迦密愛禮信中學黃家鏘老師表示，同學們在此趟旅程能夠即場參與村超比賽及與球員交流，不單能親身感受到村超的文化，亦能見識當地大型比賽的情況及感受熾熱的氣氛，相信這是同學平時在一般香港學界比賽中難以感受到的，而有份參賽的同學能在這麼多人面前踢出他們平時訓練時應有的水平，相關這個經歷會使他們獲益良多。

此外，黃老師在行程中印象較深刻的是參觀長征數字科技藝術館「紅飄帶」，認為這個活動能加深同學對國家的認識和愛國情懷。