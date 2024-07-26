01貴州交流團｜學生落場參與村超印象難忘　體驗當地發展印象改觀

《香港01》貴州遊學交流團於7月18日至23日展開研學之旅，重點行程是前往榕江參加村超全國足球盛事，在現場上萬名觀眾支持下與當地學生比賽，以及作啦啦隊表演。此外，學生亦前往貴陽長征數字科技藝術館「紅飄帶」、青岩古鎮、西江千戶苗寨、青雲市集等地，認識國家歷史和體驗貴州最新發展。



學生均表示此行眼界大開，不僅深入了解了貴州的傳統文化，亦見識了其現代化的一面，對貴州印象亦完全改觀，而有份落場參加超村足球比賽的學生均指，能在現場上萬名觀眾的球場參賽機會十分難得，令他們印象難忘。



村超現場2萬觀眾包圍印象深刻

今年9月升讀中四的世界龍岡學校劉皇發中學羅子淇表示，行程中最難忘是觀看村超足球友誼賽，雖然她沒有落場比賽，但身為香港學生代表的一份子，被現場兩萬多觀眾包圍着，有種「我哋好似主角咁」的感覺，使她印象深刻，更沒有想像過會有如此多人入場支持。

同樣即將升中四的鄧見銘則說，她最難忘是參觀西江千戶苗寨，除了見識美麗的苗族服裝外，親眼見到充滿特色的苗寨建築，使她眼界大開。 鄧同學坦言，出發前認為貴州是個落後和貧窮的地方，但到訪後發現完全相反，當地充滿現代化建設，亦同時保留了當地的文化和地方特色，而且貴州人都非常很友善和熱情，使她感到不枉此行。

《香港01》貴州遊學交流團，世界龍岡學校劉皇發中學兩名升中四學生羅子淇（左）和鄧見銘（右）。（蘇煒然攝）

青雲市集匯聚各地特色如「小香港」

新學年升讀中五的世界龍岡學校劉皇發中學學生謝智浩，被村超吸引而參加是次交流團，並曾落場參賽。他直言有機會在近2萬人面前踢足球是個很難忘的體驗，直言比起香港「呢度（榕江）足球氣氛好好多」，因為即使並非球迷都會主動到現場支持，非常難得。

謝同學說，行程中最印象深刻的景點是青雲市集，因為當中有各式各樣的店舖，售賣來自世界各地不同特色的物品，亦匯聚了不同地方的特色美食，形容就像一個「小香港」，市集不僅吸引外地遊客，連本地人也會逛市集非常熱鬧，認為香港也可參考經驗，發展一個能夠吸引本地人和遊客前往的特色市集。

《香港01》貴州遊學交流團，世界龍岡學校劉皇發中學升中五學生謝智浩（左一）。（蘇煒然攝）

體驗試穿苗族服飾 參觀紅飄帶眼界大開

即將升讀中四的保良局朱敬文中學學生蘇栩表示，行程中最難忘是試穿苗族服飾，令她能夠親身體驗傳統民族服裝之美，並能拍下珍貴的照片。她說，來貴州之前認為應該「同鄉下差唔多」，但親身體驗後覺得當地完全沒有落後的感覺，反而非常現代化，當中到訪貴陽長征數字科技藝術館「紅飄帶」，觀看紅軍長征的故事更是令她眼界大開，因為展館內運同科技把長征故事靈活展現於觀眾眼前，加上聲音及燈效，令人有親臨其境的感覺。

《香港01》貴州遊學交流團，保良局朱敬文中學升中四學生蘇栩（右一）與同學一同試穿苗族服飾。（蘇煒然攝）

事隔多年再訪貴州 環境煥然一新

今年升中二的迦密愛禮信中學鄧兆峻同學表示，他小時候曾跟家人到訪貴州，當時對貴州的印象是一個很落後且衛生情況較差的地方。不過今次他覺得貴州煥然一新，不僅風景優美，環境亦十分整潔，完全打破他的固有印象。

鄧同學在旅程中有機會落場參與村超球賽，他稱現場氣氛非常熱烈，能在過萬人面前踢足球是畢生難忘的體驗。談到行程中最令他印象深刻的景點，是參觀貴陽長征數字科技藝術館「紅飄帶」，長征的故事令他體會到紅軍當時的艱苦，明白要學習他們不屈不撓及永不放棄的精神。此外，藝術館中以巨大的屏幕及AI技術使長佂故事活現眼前，鄧同學形容猶如令他置身現場，「未試過體驗到咁震撼嘅場景」。

《香港01》貴州遊學交流團，迦密愛禮信中學升中二學生鄧兆峻。（蘇煒然攝）

親身感受貴州人好客熱情

同校的周昊謙亦有份參與村超足球友誼賽，他稱在場上感受到當地足球的發展及當地人的熱情，「原來村超有咁多好過我哋嘅球員」，並笑言對於在比賽中落敗感到「好遺憾」，回港後要加倍努力練習。周同學在行程中感到最印象深刻的景點是青雲市集，因為當地有很多富有貴州特色的美食，例如是酸湯魚，加上店家亦十分主動，使他感受到當地人熱情和好客的一面。