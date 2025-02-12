專訪公民教育委員會主席蔡德昇：國民教育應軟銷、內容手法兼重

近年特區政府大力推動國民教育，政府公民教育委員會主席蔡德昇接受「01教育」專訪時指出，近年參加國民教育活動的人數持續增加，例如委員會資助的活動就由「幾十到幾百人」變成「有唔少過千到過萬」，公民教育委員會公開招募參加者的活動如「基本法問答比賽」的報名人數連年增加。他直言雖然參與人數增多難免會影響教育的深度，但「如果你睇數據，其實社會真係多咗認識國民教育」。



蔡德昇又提到國民教育要軟性的手法進行，舉例指如果活動以年青人為主要對象，活動就應該要有動手做、趣味性、或容易理解等元素，又或者以文化、體育、或藝術為切入點。



公民教育委員會主席蔡德昇表示，從數字上可見社會已經有更多人認識國民教育。（周令知攝）

軟性推銷國民教育 有助提升市民接受程度

公民教育委員會主席蔡德昇指公民教育主要覆蓋兩方面，一方面是建立個人價值觀和修養；另一方面則是增加對國家的了解，亦即國民教育。國民教育方面，《中華人民共和國愛國主義教育法》於2024年1月1日起生效，蔡指《愛國主義教育法》雖然是一條法例，但重點是增進年青人以至社會大眾對國家的了解，並期望以軟性手法達到目標。

他指出，社會各界一直舉辦各類型相關活動，活動焦點亦隨社會氛圍轉變而有所調整，由最初以講解各項法例為主，演變成講現時透過軟性推銷手法解相關概念，而社會大眾特別是年青人的接受程度亦愈來愈高。

蔡德昇舉例，無論是教育局舉辦的基本法大使及各個社區舉辦的展覽的活動參加人數，以至公民教育委員會舉辦的基本法問答公眾自願報名的數字，均反映各界對國民教育活動愈趨接受。

正經內容亦可軟性推銷 活動手法有進步空間

蔡德昇直言國民教育的部份內容對大眾而言較難消化，需要使用軟性手法推銷，幫助認識。（周令知攝）

國民教育必定涉及法律條文，對社會大眾特別是青年人而言或難以消化，而軟性推銷手法有助青年認識相關內容。蔡直言，「其實我成日咁樣講嘅，有一啲我哋覺得比較正經嘅內容，唔好話小朋友、唔好話年輕人，我哋大人都係（難消化）」。

他強調各界舉辦國民教育活動的出發點都是好的，只是手法有進步空間。他以講座為例，有講者只是依書直說讀出法律條文，「同我自己睇冇分別」；亦有講者講解法律條文的實際應用、與香港法律的銜接、提供實際例子等，屬更具體及生動的方法切入，「嗰啲手法就好好」。

他又舉例，一些問答比賽以「百萬富翁」遊戲模式進行，引起參賽者的好勝心之餘，亦使參賽者於從中學到更多知識。

吸引年青人需貼身、有趣 分享多個好例子

蔡德昇認為，針對年青人需要從他們較易理解的範疇入手推廣國民教育。（周令知攝）

針對青年人的國民教育，蔡建議從他們較易理解的範疇入手。例如國家安全涵蓋多個範疇，而青年人多對創科及科學有興趣，如果以太空、水資源等與科學及地理相關的方向切入，講解國安範疇之中的太空安全、生態安全，他們便會覺得「其實（國家安全）都唔係咁遠，同我哋平時讀嘅科目有關」。

蔡又提到青年人喜歡「落手落腳做」的活動，亦樂於關懷弱勢社群，舉例曾有活動結合兩者安排年青人設計有中國文化特色及具非物質文化遺產元素的禮物，然後組織探訪長者活動，送出禮物及其他心意。針對年青人喜歡文化、體育、藝術，他又舉例內地交流團可以安排年青人參觀運動用品廠，「佢哋就會見到其實我哋而家內地設計嘅波鞋都唔比外國差」。

公民教育活動數量充足 期望善用現有撥款提高質素

蔡德昇認為現時公民教育活動的量已經足夠，未來展望更好地運用撥款，提升活動質素。（周令知攝）

公民教育委員會其中一項工作是審批撥款予各界推行各類型活動，包括國民教育相關活動。現時各界舉辦公民教育活動的頻率基本上已達「年中無休」，蔡德昇亦認為數量足夠。面對政府財政緊張，他坦言，「講一句『希望政府撥款撥多啲』好容易」，未來期望撥款金額和活動量維持現有水平，並會著眼提高活動質素以更有效運用資源。

他指以往舉辦的公民教育活動質素方面較為參差，形容只有三成具吸引力，不過現在已有明顯進步，具吸引力的活動已多達七成。

他認為質素好的活動需要內容及手法兼重，「直白一啲講就係機構知道自己做緊咩」，於提交申請時已經看得出活動各方面的連貫性，能就主題選擇合適的參加者年齡層、時間、地點、宣傳方法等。他提到青年人定義廣闊，中學生較適合舉辦與文體藝相關活動，小學生就較適合以填色比賽等較簡單的手法切入，至於成年人及長者則應考慮靜態活動如講座。

公民教育委員會最近每年都會收到約200份資助申請，其中九成符合基本條件，委員會會挑選其中60至70份撥款資助。蔡說委員會希望更多新機構申請資助，亦希望機構以新手法申請資助，不希望機構「一份計劃書年年改個日期就交」或是以同一份計劃書漁翁撒網申請多項資助。他說不少機構反映未能獲得資助，原因是同時有很多好項目競爭，落選可能是活動參加者獲益不多，例如活動花大半時間頒獎，亦可能因為活動財務含糊不清，「一個行政費3萬蚊，其實你要話我聽行政費係咩」，強調申請準則清晰，秘書處亦可提供範本參考。