《香港01》中華文化學人　故宮AR體驗活動　結合科技與傳統文化

《香港01》早前為道教青松小學學生舉辦西九香港故宮文化博物館參觀活動，並為學生安排「故宮AR體驗」。參觀其間學生可透過擴增實境（AR），了解不同展館內的文物相關資料及背景，加深對中華文化的認識。



為增添參觀趣味性，當日與學生更進行AR尋寶遊戲，成功集齊指定文物寶藏後，更可獲贈小禮物一份。



《香港01》早前為道教青松小學學生舉辦故宮AR體驗活動，活動亦以創新擴增實境（AR）體驗方式，向學生講解及展示不同展館內的文物相關資料及背景。（陳葦慈攝）

結合虛擬與現實世界 體驗中華文化博大精深

進入故宮參觀前，學生會先細心閱讀一份由「01教育」團隊提供的「尋寶圖」，當中印有故宮其中12件文物珍藏的資料。學生進入故宮後，利用手機或平板電腦透擴增實境（AR）技術在故宮內「尋寶」。

學生要根據文物寶藏的圖片，在各個展館內尋找相關文物，找到文物後透過掃描指定二維碼，回答展品歷史文化相關問題後，屏幕便會顯示出虛擬文物寶藏物件，學生與虛擬文物寶藏拍照記錄，集齊12個指定文物寶藏後，便可獲得精美小禮物一份。

道教青松小學學生，在故宮內透過AR技術「尋寶」及學習中華文化。（陳葦慈攝）

活動以創新AR體驗方式，結合虛擬及現實世界，向學生講解及展示不同展館內的文物相關資料及背景。「01教育」團隊亦向學生作出相關講解，令學生參觀博物館及了解中華文化的過程變得生動有趣。

活動亦設有自由參觀環節，讓老師帶領學生自行探索不同展館，學習博大精深的中華文化。許多學生在參觀期間均對不同展品感興趣，利用手機拍攝展品作為紀錄留念。

《香港01》早前為道教青松小學學生舉辦故宮AR體驗活動，活動亦以創新擴增實境（AR）體驗方式，向學生講解及展示不同展館內的文物相關資料及背景。（陳葦慈攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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