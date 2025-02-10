科大與大灣區3醫學院達成戰略合作　培育人才為籌建第三間醫學院

科技大學為籌建本港第三間醫學院，分別與中山大學附屬第一醫院（中山一院）、南方醫科大學（南醫大）及廣州醫科大學（廣醫）達成戰略合作關係，3間醫學院將定期安排教授到科大授課，藉以推動兩地醫療發展，培育更多醫學人才。



科大與廣州醫科大學簽署戰略合作備忘錄，廣醫將安排教授定期赴科大授課。（圖片由科大提供）

3大灣區醫學院教授定期到科大授課

科大過去已在廣州、深圳、佛山等地建設科研基地，並於2022年在廣州南沙成立科大（廣州）。是次與3間醫學院合作將進一步拓展香港與內地在臨床教育和醫學研究合作，中山一院、南醫大及廣醫的臨床教授及相關專家，亦會赴科大授課，並為學生在大灣區提供多元化的臨床實習機會。科大同時計劃雙方定期合辦國際學術論壇和研討會，分享最新醫學研究進展，促進國際學術交流與知識共用，打造全球化的醫學創新平台。

南方醫科大學與科大校長葉玉如（左）簽署合作備忘錄後握手合照。（圖片由科大提供）

科大校長葉玉如，對於能與中山一院、南醫大及廣醫建立戰略合作關係深感榮幸，期望可培育新一代醫學人才，促進前沿科研成果更快地轉化為臨床應用，為推動兩地醫療創新發展作出貢獻。

科大正積極籌建本港第三間醫學院

科大現正積極籌建本港第三間醫學院。科大過去於醫學上亦已取得不少研究突破，包括研發出能精準檢測阿爾茲海默症的血液測試、協助醫生於手術期間準確判斷癌細胞切除範圍的AI細胞成像技術，以及一系列協助全科與專科醫生診症的AI醫學大模型等。