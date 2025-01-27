第三間醫學院｜科大設工作小組規劃課程　兩大醫學院前院長坐鎮

科大去年成立新醫學院籌備委員會，協助籌建香港第三間醫學院。校方最新公布，在該委員會轄下成立一個醫學教育工作小組，為科大規劃醫學課程提供策略性意見，成員由在醫學教育規劃、公共醫療方面擁有豐富經驗的資深學者和醫生出任。



科大去年成立新醫學院籌備委員會，協助籌建香港第三間醫學院。。(資料圖片)

於去年成立的籌備委員會，由科大顧問委員會榮譽委員麥海雄醫生領導，成員包括來自醫療服務、高等教育、法律及金融等不同領域的校董會成員及校外專家。而醫學教育工作小組則專注於新醫學院的醫學課程，因應全球醫學教育趨勢、本地社會需要，以及香港醫務委員會對專業要求的規定提供專業意見。

發展符合國際標準及配合本地臨床環境課程

為發展符合國際醫學教育標準及配合本地臨床教學環境的課程，3位籌備委員會成員獲邀加入醫學教育工作小組。其中，中大醫學院前院長、5次教學獎得主及世界知名新生兒科專家霍泰輝，與港大醫學院前院長、血液及血液腫瘤科專科醫生梁憲孫，出任工作小組聯席組長。現任清華大學醫學院院長、新加坡著名眼科醫生兼臨床科學家黃天蔭，將為工作小組成員。

成員具豐富公立醫院經驗

此外，工作小組亦擁有具備豐富公立醫院經驗的成員，包括於醫院急症室服務逾30年的伊利沙伯醫院前副行政總監何曉輝，以及香港麻醉科醫學院院長、曾任威爾斯親王醫院深切治療部總監的蘇慶餘。各成員會聯同科大理學院院長及曾擔任香港醫務委員會委員的王殷厚，協助科大規劃以病人為本、結合嶄新科技與臨床醫學的課程。

科大校長葉玉如教授表示，校方很榮幸獲得這些優秀醫學教育學者及專家的鼎力支持。她表示，在籌備委員會旗下成立醫學教育工作小組，標誌著科大對推動醫學教育的重視，為籌建中的第三所醫學院奠定基礎。

大學亦正積極與國家及全球頂尖的醫學院和醫院建立夥伴關係，促進醫學教育、臨床培訓、研究及創新方面的合作。