資優教育學苑頒「金像獎」嘉許學員及校友　開啟資優教育新旅程

香港資優教育學苑早前舉行被譽為「資優金像獎」的「香港資優教育學苑頒獎典禮2025」，嘉許逾五十多位在本地、全國及國際賽事中表現出色的學員及校友，並頒發「傑出畢業生獎」、「傑出校友獎」、「傑出學員獎」等多個獎項。院長黃金耀表示，冀透過是次頒獎禮讓社會看見本港資優教育的成果，同時希望資優學生們能感覺得到，他們的努力是會被看見和肯定。



學苑院長黃金耀博士於典禮上致辭， 指學苑透過頒獎禮嘉許一眾在各項賽事表現出色的資優學員並展現資優教育的成果。(資優教育學苑提供圖片)

是次資優「金像獎」是學苑從逾9,000名學員中選出五十多位資優精英予以嘉許，獎項不但表揚資優學員在各項本地、全國及國際賽事的亮麗表現，亦嘉許他們在學術以外，如創科、社會參與、領導力與人文素養等各方面的非凡成就。

資優典範 以創新服務社會

本屆榮獲「傑出畢業生獎」的莊錫衍，曾先後獲得香港資優教育學苑第三屆及第四屆「傑出學員獎」，亦榮膺傑出青年協會頒發的「明日領袖2023」獎項。

憑藉對科技與教育服務的熱忱，莊錫衍與同學共同創立教育組織 Biz Sense，並參與學苑的「資優師徒計劃」，在學苑安排的導師指導下進行科學教育研究。他表示，學苑教會了他時間管理與取捨的重要性，並特別感謝院長及學苑導師們的鼓勵，幫助他將天馬行空的構想轉化為具體可行的行動方案。

而本屆「傑出校友獎」得主吳卓光為香港大學物理學哲學博士。他曾於多個創科比賽及程式設計馬拉松中榮獲冠軍及特別優秀獎，隨後創立亞洲首個以推廣生物科技及深科技教育為宗旨的創科教育初創企業 Printact，為創科人才提供交流與合作的平台。現任數碼港創業學會副會長的他多年來積極回饋學苑，多次與資優師弟師妹分享創科經驗，指導他們開發創科產品並贏得多項創科比賽獎項。

《資優上河圖》描繪資優眾生相 以藝術連結社區

在頒獎禮尾聲，院長黃金耀博士帶領資優學員展示由一眾資優學員共同繪畫的《資優上河圖》。這幅長逾三米的畫作由去屆「傑出學員獎」得主、現就讀大學藝術系的學苑校友鍾希桃及韋政教授指導繪制，以細膩生動的筆觸，描繪學苑所座落城門河一帶風光。畫作是以「天澤資優 掌握機遇」為題，展示學員藝術才華與學苑的多元化資優教育培育方針，體現學員對社區的觀察與人文關懷，以藝術連結社區。

（左二起）香港資優教育學苑董事局成員胡錦添教授、董事局成員陳清珠女士、《資優上河圖》藝術指導韋政教授、學苑院長黃金耀博士、教育局代表林達豪博士、董事局成員朱啟榮博士及學苑助理院長（課程）黃忠波先生，展示由資優學員合力繪畫的《資優上河圖》，印證學苑多元化的資優教育理念。(資優教育學苑提供圖片)

領袖培訓課程啟發潛能 培養未來領袖

此外，學苑自2022/23學年起在原有「學校提名」中增設一個「校長提名」名額，取錄具有卓越領導力的資優生加入，培育他們成為未來領袖。至今已有超過400名資優生透過此渠道加入學苑，並通過特別設計的「領袖才能培訓課程」獲得更全面和有系統的領導能力訓練，啟發潛能。本年度合超過50位學員完成第二屆「領袖才能培訓課程」，當中有34位學員憑出色表現獲得金獎。