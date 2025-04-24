校園天地｜黃埔宣道小學膺香港首間資優教育衛星中心

黃埔宣道小學於2025年4月3日舉行「資優教育衛星中心合作框架協議簽署儀式暨資優教育推行經驗分享會」，正式成為香港首間小學資優教育衛星中心。此項合作標誌著本港資優教育發展邁進新里程，將為學生、家長及教師帶來更豐富的資優教育資源及發展機會。（內容由黃埔宣道小學提供）



接過由香港資優教育學苑頒發的牌匾，黃埔宣道小學正式成為全港首間小學資優教育衛星中心。（黃埔宣道小學提供圖片）

簽署儀式於當日下午2時30分至4時在黃埔宣道小學禮堂舉行。香港資優教育學苑董事局主席林曉鋒教授及院長黃金耀博士親臨主禮並致辭。黃金耀博士於致辭中表示，學苑一直致力為資優學生提供適切培育，並積極與學校合作，共同推廣資優教育。他對黃埔宣道小學加入資優教育衛星中心網絡表示熱烈歡迎，並期望透過合作，能更有效地支援區內資優學生的發展。

簽署儀式後，隨即舉行資優教育推行經驗分享會。分享會由香港資優教育學苑助理院長黃忠波先生主持，黃埔宣道小學等四所小學代表分享了各自學校在資優教育方面的經驗和成果，內容涵蓋學校如何識別及培育資優學生、如何推動家校合作，以及如何為資優學生提供多元化學習機會等。

黃金耀博士為簽約儀式致歡迎辭。（黃埔宣道小學提供圖片）

黃埔宣道小學李德衡校長帶領學校多年來積極發展資優教育，致力建立學生人才庫，並於全班式課堂中融入資優教育的三大元素：高層次思維技巧、創造力及個人與社交能力。學校亦積極運用高階思維資優十五招及推行適異性課程，照顧學生的個別差異。

未來發展方向

黃埔宣道小學與香港資優教育學苑將在以下方面展開緊密合作：

工作坊安排： 資優教育學苑將為區內提供一系列家長工作坊。該校將配合學苑，提前準備來年度可預留的家長周末及教師發展日數，以便學苑更有效地安排時間。

聯合舉辦工作坊： 學校將與學苑共同舉辦學生、家長及教師工作坊，進一步推廣資優教育的理念和實踐。

參與研討： 該校將與學苑一同參與研討，致力為區內資優學生提供適切的平台及機會，讓他們得以充分發展潛能。

黃埔宣道小學深信，透過與香港資優教育學苑的合作，定能為區內資優學生提供更優質的教育，讓他們在充滿關愛和挑戰的環境中茁壯成長。

黃埔宣道小學資優教育統籌人區碧欣老師在座談會中介紹學校資優教育架構及動向。（黃埔宣道小學提供圖片）

學習成果分享暨開放日

為讓公眾進一步了解資優教育，該校將於2025年4月26日（星期六）上午九時至下午四時舉行學習成果分享暨開放日。當天活動包括小小機械人挑戰賽、學科展覽、學校簡介、幼稚園學生模擬課、STREAM探究活動、攤位、小六數學科環保創意買賣活動、幼稚園資優課程結業禮等，內容豐富，歡迎社區人士蒞臨參與。

接過由香港資優教育學苑頒發的牌匾，黃埔宣道小學正式成為全港首間小學資優教育衛星中心。（黃埔宣道小學提供圖片）

（內容由黃埔宣道小學提供）

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