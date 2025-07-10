大灣區科技教育論壇　探索教育科技協同發展路徑　 拓展綜合優勢

隨着全球步向知識型經濟發展，科技教育愈來愈備受重視。早前智慧城市聯盟、互聯網專業協會、GoGBA港商服務站（福田）、大灣區5G產業聯盟共同主辦了「大灣區教育科技論壇」，讓香港及內地的教育科技企業交流經驗，一同展示拓展及服務大灣區市場的綜合優勢，以發揮更大的協同效應。



廣東省香港商會會長曾沛源先生為論壇致辭。（大會提供）

廣東省香港商會會長曾沛源先生在致辭中表示，香港擁「一國兩制、背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，以聯繫世界科技企業及科研機構，而深圳作為國家創新型城市的代表，近年來在科技研發、數字經濟、新興產業等領域取得矚目成就，為企業提供了很多發展機會和優良的營商環境。他認為，科技與教育正是深港兩地融合發展的天然紐帶，也是推動港商港企融入國家發展大局的重要平台。

第十四屆全國人大代表、互聯網專業協會會長冼漢迪現場分享香港教育科技發展與潛力。（大會提供）

第十四屆全國人大代表、互聯網專業協會會長冼漢迪則分享指，人工智能融入教育應用輔助學習，展現巨大潛力，包括AI個性化學習系統能精準定位學生知識薄弱點，量身定制學習計劃，打破傳統統一教學的局限；智能答疑工具隨時回應疑問；AI批改作業可迅速反饋，助力學生高效查漏補缺，極大提升學習效率與質量。

不過冼會長提醒，人工智能輔助學習也存在隱憂，如過度依賴AI或會弱化學生自主思考與探索能力，而AI生成內容的準確性、價值觀導向等問題一旦出現偏差，亦容易誤導學生。

互動環節就「大灣區教育科技的協同」進行探討，為教育科技的協同提出多個可行性發展建議。（大會提供）

論壇設有嘉賓互動環節，包括邀請了香港城市大學協理學務副校長（數碼學習）張澤松、香港工業總會副主席及教育委員會主席岑健偉、香港數碼港管理有限公司智慧生活總監蔡偉傑先生及亞洲STEAM教育協會會長蔡德勵等人，探討「大灣區教育科技的協同」的議題。

另外，互聯網專業協會在論壇上與香港教育城簽署合作協議，代表簽署的香港教育城行政總監林峯表示，此次合作將深化科技界與教育界的交流與協作，例如舉辦教與學實踐工作坊、創新教學科技資訊講座、教師科技知識和技能的培訓，以及學生科技比賽等，以培育學生的數字素養和加強教師專業培訓。

互聯網專業協會亦與香港菁英等機構籌辦「區區有旅遊AI藝術作品創作比賽」，並進行揭牌儀式，又誠邀大灣區不同城市未來舉行合作賽，把比賽推向更多大灣區城市，以刺激地區經濟。

是次論壇協辦單位包括斑馬星球加速器、香港數碼港管理有限公司、香港工業總會教育委員會、香港工業總會第二十五分組-香港資訊科技協會、香港中華總商會創科委員會、香港創科發展協會、香港青年事務發展基金會、香港菁英會創新科技研究會、亞洲人工智能聯盟及亞洲新零售總會。