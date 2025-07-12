教育共享｜提升教育專業質量之路：新任校長的外評培訓

文：保良局朱敬文中學校長趙文浩

校長職責繁重，需統籌學校各項事務，實屬不易。身為新任校長，筆者深感任重道遠，力求學校的方向貼合社會需要，實踐優質教育，讓學生學得到，更學得好。近日，筆者與逾百位新任校長一起參與了教育局質素保證分部舉辦的「外間評核人員培訓課程」，獲益良多，深刻體會到學校如何通過落實「策劃—推行—評估」的自評循環，從而推動學校持續發展。



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以學生學習為本的評核

「如何讓學生學得好？」無疑是每位教育工作者都關注的問題。在三天的培訓課程中，質素保證分部的同工強調，不論是外評還是自評，均應以學生的學習表現為評估依據，進而回饋策劃，讓學生學得更好。

除測考成績外，學生在課堂上的主動性，對教師提問的回應，以至日常課業的表現，都是他們學習成效的顯證；而他們在聯課活動中取得的成就，亦是評估學校課程能否促進學生全人發展的重要憑證。學校在評估時，需對焦這些憑證，檢視學校課程的成效，並調整之後的策劃工作。

豐富學生的學習經歷

為促進學生全人發展和終身學習，學校為學生提供適切的學習經歷。近年不少學校都積極推動各種學習活動和境外考察交流，藉此拓展學生視野，培養他們正確的價值觀和態度。學生在學習活動中的表現，活動後的反思，以至教師給予他們的回饋，亦是衡量學校工作成效的重要指標，都值得我們深入了解和留意。透過觀察學生在活動中的表現，學校進行自我評估，檢視在支援學生成長，啟發學生學習，以及幫助學生在達致七個學習宗旨方面的表現和成效。

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帶領團隊持續完善和發展

學校的管理與組織對學校發展至關重要。學校領導層能否凝聚團隊對關注事項和發展目標的共識；能否準確掌握學生、學校以至社會發展的需要；能否有效地蒐集及善用質量兼備的自評數據檢視工作成效，均是促進學校自我完善和持續發展的關鍵。筆者相信透過三天的培訓課程，新任的校長對於學校領導層的責任，都有更深切的體會和理解。

課程最令人難忘之處，莫過於有機會與其他新校長一同學習和交流，尤其是通過觀看課堂錄影，共同討論和分析，學習評課的技巧和準則。透過討論與分析，筆者認識到良好課堂的要素，更能客觀地評估教師的教學表現，以及通過觀課了解學生的學習成效。這些經驗有助筆者在校內與教師展開專業對話，提升彼此的專業能量。事實上，在課程完成的翌日，筆者已急不及待回校，與科主任分享觀課要點，期盼能進一步提升團隊學與教的效能。

攜手共進的外評

筆者深信外評能有效協助學校自我完善，是提升香港教育素質的重要措施。三天的培訓內容充實豐富，更讓筆者深刻體會外評人員的專業精神和嚴謹的態度。希望日後筆者能有機會參與外評工作，與教育局及業界同工交流協作，攜手為學生的學習創造更理想的環境和條件，共同為香港教育貢獻力量。