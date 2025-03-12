教育共享｜智慧世代　敢於創變　一切也本於孩子的未來

文︰基督教香港信義會元朗信義中學尹浩然校長

2025剛開年，AI發展日新月異。 DeepSeek誕生、榮耀阿爾法戰略提案，讓AI普及近在眼前。 在這瞬息萬變的AI時代，孩子的未來在哪？ 教育工作者又該如何培養下一代？我滿心疑惑，卻始終不得其解。 幸運的是，今年2月，我和本校副校譚建勳，受教育局邀請參加「香港STEAM教育領導者交流研修班」。 我們在上海聯合國教科文組織教師教育中心，經過五天的深度學習與思考，終於有了方向：以大格局突破困境，勇於創新求變，這才是給孩子未來最好的答案 。



在聯合國教科交教育中心獲得研習證書。元朗信義中學尹浩然校長（左），譚建勳副校長（右）。（作者提供）

1. 智能世代，人才新觀

智慧世代，人才標準革新。 猶記當天，我向上海科技館的倪閩景館長請教：「如何助力孩子迎接智能時代？ 」倪館長語氣平和，答案卻引人深思：「關鍵在於讓孩子學會以人工智慧高效學習，而創新思維就是核心素養。 」他解釋，創新包含神經元催生新思想、動手探究收穫新發現、技術層面實現新組合。這突顯出，培育學生「自主、專注、堅韌」的品質是重中之重，它們是創新的根基。元朗信義中學譚建勳副校長與我討論學校如何回應時代時，也堅定地指出「教導學生使用AI，既能培養未來所需的關鍵能力，也能幫助他們更有效地學習與解決問題。」 單是學歷已不再是未來保障，「有本領、有理想、有擔當」的青年，才是急變世代香港與內地發展的中流砥柱 。

2. 駕馭科技，御物而不禦於物

五天課程中，我與譚副校長草擬了「讓學生駕馭科技於學習及成長之中」作為元朗信義中學三年發展的初步方向。 這得益於周之樺老師的分享。作為上海多所中學的「STEM 副校長」，他明言人工智慧將會替代所有把人視為工具的工作。教師應善用之以發揮教育更大效能。AI技術為教師備課、批改作業節省了大量時間和精力，也為學生個人化學習提供了有力支援。 然而，部分學生過度依賴AI，導致獨立思考能力缺失，這一現象不容忽視。 教育工作者應引導學生正確看待AI，將其作為輔助學習的工具，以綜合實踐活動培養學生批判性思維和自主學習能力，鼓勵學生「做中學，用中學」，從而達到「創中學」。只有這樣，孩子們才能在科技的浪潮中提升自身能力，真正做到「御物而不禦於物」，成為科技的主人。

3. 教育蹺蹺板 — 智慧世代的人文素養

在智能時代，下一代與人工智慧的本質區別是靈性感知。 打造有教育靈魂的學校，關鍵是滿足學生「被關愛」的心靈訴求，徐𠥔青少年活動中心一行讓我對此有深刻體會。他們把「問題為本學習」改為「挑戰為本學習」，培育學生「主人翁」意識和解難興趣，促使他們主動求知，成為學習的主人。 學校贈送的六件吉祥物，象徵「德、智、勞、體、美、健」，在傳統五育之外加「健」，體現對學生身心全面發展的重視。 智慧浪潮洶湧，更要關注孩子身心健康，讓他們在科技環境里感受關愛，學會與人相處。學生科技創新進步時，提升人文素養同樣重要，二者並重才能培養出對國家社會有貢獻的人才。 元朗信義中學專注科技教學，也打造「樂學校園」提升學生幸福感。 科技教育與人文關懷如同孩子成長的平行蹺蹺板，只有平衡，孩子才能穩步邁向充滿希望的未來。

4. 啟動教研，科教為本，讓孩子翱翔

靜教院附校的特級教師徐澱芳主任語重心長地表示，課程改革是成功秘訣，通過教學研究，課程改革成就學校。 香港的教學研究起步不如內地，故在教研中要讓教師聚焦而行，建立共同願景，積極互賴，以科學精神成為教學研究的基礎。人工智慧對教育是挑戰，卻也正正是推動教研的契機。 我與同班校長老師分享中，提到元朗信義中學將成立 STEAM 教研小組。 副校長將領導科各科主任及對 STEAM 發展有興趣的同事，就科創活動與比賽的培訓與安排、人工智慧在教學、行政、評估等不同方面的嘗試進行有系統性的研究，並與同事分享。

5. 支援教師家長，讓孩子擁抱科技成長

教師與家長，是孩子接觸科技、踏上學習之路的關鍵引路人，給予他們充分支持，極為必要。 周之樺老師指出，為教師提供AI賦能教學、智慧體平臺使用及教學創新等方面的培訓，能助力他們更好地將科技融入日常教學。 家長對人工智慧的認知，以及對創新思維的重視程度，同樣是人工智慧教育能否有效落實的關鍵所在。 因此，學校未來應積極作為，全力支援教師與家長，讓他們在智能時代，能樂於、善於、敢於、勇於陪伴孩子成長。 元朗信義中學積極踐行這一使命，不僅強化教師發展規劃，設立教研基金鼓勵教師試用各類軟體，還創立「義家易—家長學堂」，安排教師與學生向家長分享人工智慧的應用與創新精神的重要。 不同持份者齊心協力，就是推動孩子成長的強大力量，讓孩子在科技浪潮中自信擁抱未來。

6. 學界同心，創造更有能量的智慧生態

小學三年級學生以人工智能輔助實驗。

此次上海之行，讓我深受觸動。 上海成功的秘訣之一，在於社區與學校資源的協同。 像上海市洋涇菊園實驗學校，勇擔社區責任，支援其他中學生，令人動容。 反觀香港，正面臨小學及初中科學課程改革，若能效仿上海，讓中小學相互扶持，必能凝聚磅礴力量，影響深遠。 此行結識諸多志同道合之士，令人欣喜。 團友分享人工智能手機程式在教學與生活中的應用時，那份熱忱深深感染眾人，也讓我們感受到人工智慧與生活的貼近。 會議間、餐食時，大家坦誠交流學校的心得、困境與解決之道。

上海學生在小學時已要發揮創意，將科創融合於綜合性研習之中。（作者提供）

葵盛信義學校與元朗信義中學攜手，中學生與小學老師共同指導小學生科學實驗; 元朗信義中學在機器人程式設計比賽中屢獲佳績，還派學生前往區內啟信小學義務教授機器人知識。 團友聽聞，紛紛與同辦學團體的中小學校探討資源分享，成果頗豐。學界協同合作，正是打造優質智慧生態的關鍵。 學校、科研機構、企業，在智慧教育發展中皆舉足輕重。 香港的大學、博物館、藝術館及企業，資源豐富。 只要各方邁出合作步伐，攜手共進，定能為學生營造充滿活力與創造力的智慧學習生態，為智慧教育蓬勃發展注入強大動力。

結語：人人都是「明師」，讓我們為孩子敢於創變

無論什麼世代，教育都是培養未來人才，又促進個體的健康。 無論什麼世代，教師都是最愛護下一代的代父母，都是「明師」— 明白學生，明白學科，明白學確，明白育人的偉大，這是我們最應珍惜的。為孩子拿出勇氣，帶領他們在人工智慧的世代成為更有靈魂更有自信的人，道是我們的使命興福氣。