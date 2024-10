教育共享｜透過體育教師培訓　提升體育科校內成績評估素養

文︰香港教育大學學校協作及體驗總監,健康與體育學系首席講師 甘偉強博士



在一般家長或市民大眾的印象中,學校體育課就是給學生自由活動的機會以減輕他她們在其他學科的學習壓力。在評估學習方面,偶爾進行距離跑、跳遠、仰臥起坐或簡易的運動技能測試等,目的是為學生成績表給予學習評估分數 (assessment of learning) ,往往忽略了促進學習(assessment for learning )和作為學習(assessment as learning)的評估,以回饋學與教的效能。此外,體育科評估的系统性、透明度、信用度、評估的工具與實際教學似乎一直存在著極大的疑問,以至近期討論加入小學校內成績評估引起熾熱的討論。



體育評估素養不僅對教師的專業發展至關重要,還對學生的學習成效和整體發展有著深遠的影響,與師資培訓是相輔相成的。提升教師同工的評估素養,擴闊及增潤他/她們對評估的認知和理解,因應課程的目標、內容及教法創建多元及合適的評估策略及方法,靈活運用不同的評估工具,顯證及促進學生的學習,以優化課程的設計和推展,改進教學。故此,在教學設計和實施教學評估工作,教師之間的經驗分享與交流是教師培訓中不可或缺的一部分。通過提升評估素養,有助教師制定更有效的教學計劃,在進行評估時,根據學生的實際表現和需求,調整教學方法和內容。這樣不僅能提高課堂的有效性,還能促進學生的學習興趣,提升整體體育教育的質量。

體育是學校八個學習領域及五種基要學習經歷之一,以「透過身體活動進行教育」為定位,利用各種身體活動作為手段,讓學生在六個範疇︰「體育技能、健康及體適能、運動相關的價值觀及態度、安全知識及實踐、活動知識及審美能力」學習。體育課程旨在幫助學生發展體育技能,獲取相關的活動知識,以及培養正面的價值觀和積極的態度,從而建立恆常運動的習慣;並透過活躍及健康的生活方式,促進身體健康,提升體適能和身體協調的能力;從中培養正確的道德行為,學會在群體生活中互相合作,發展判斷力和欣賞優美動作的能力;繼而成為負責任的公民,為活躍及健康的社區作出貢獻(課程發展議會,2017) 。在如此廣泛的學習範疇,改善教學質素,特別是加強體育教師的評估素養,幫助教師建立體育科評估的框架以蒐集學生學習表現顯證的工作,以對應課程目標,是課堂教學一個重要且不可或缺的部分,也是教師培訓其中一個重要元素。

體育科校內成績評估是體育教師的恆常工作,是學生學習表現顯證的重要部分。學校一般採用多元化評估元素,包括體適能、知識、技能、價值觀和態度,並重視學生的日常參與度和整體表現,以全面反映學生學習成果。建立具系統性、信用度、透明度、具準則並與學教相關可應付的評估機制,使學生在參與體育活動中,不但能學習各種運動技巧,提升體適能,透過活動可加強溝通和團隊合作,培養正面的價值觀和積極的態度,有助他們對體育學習領域的理解和實踐,達至全人教育和均衡發展的目標。

其實,體育科課程範疇廣闊,進行校內成績評估能特顯多元評估工具的重要︰通過體適能常模標準及客觀的評估準則,建立當中具系統性、透明度及信用度的體育技能評分標準,一方面能幫助學生設定目標,改善體適能,以達至世界衞生組織(世衞)對5–17歲兒童及青少年應在一星期平均每天累積最少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動(MVPA60)的建議。透過持續參與體能活動,能幫助學生改善身體素質,並建立活躍及健康的生活模式。另一方面,紀錄學生參與體育活動的積極性、課堂上體育相關的價值觀態度的表現,如尊重對手等,更加幫助學生在課堂上培養情意領域,例如積極參與、尊重他人等,建立積極的價值觀與態度及正確的道德行為,從而在社會上成為負責任的公民。活動知識的評估示例,如專题研習、學習日誌、工作紙等,促進學生對體育知識的追求,並鞏固學生相關知識及應用,如體育活動中的安全知識及實踐。而體育技能的評估,例如個別技能測試、球賽表現等,鼓勵學生對相關體育技能的掌握,進一步提升學生參與體育活動的興趣。至於體育相關美感的評估,例如透過互評工具讓學生對相關體育技能演示的評價,從而建立學生對體育技能的審美能力。

若採用恆常及有系統的評估,可以幫助教師掌握學生的學習情況、發展教學專業及課程整體規劃,有助教育質素保證。透過提升課程質量的學、教、評,使過去評估只是給予分數轉變為搜集資料,並作為學習成果顯證。這些數據不僅有助於調整教學策略,還能為學生提供適時的反饋,提升學習效果。運用不同的評估工具及不同的評估層次,加上評估學生多元表現,在執行上適時地加入不同持分者的參與,從以往教師主導的單向評估擴展至學生自評、互評,甚至讓家長參與的評估,以促進學生的學習和發展。

因此,有效的評估不僅能提升教師的專業技能和教學質量,還能有助提供更好的學習體驗、激發學習,透過加強學生的學習動機和運動參與度,以改善體適能及達至身心健康發展,為學生全人發展奠下良好基礎。

參考資料︰

課程發展議會(2017)、《體育學習領域課程指引(小一至中六)》、香港特別行政區政府教育局