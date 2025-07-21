HKtag「香港•創+造」品牌嘉許計劃現接受報名　表揚本地製造創新

香港科技創新促進組策劃「香港•創+造」品牌嘉許計劃，以表揚本地製造業界於創新、設計、生產及社會影響力方面的傑出貢獻。計劃現正接受報名，歡迎本地以創新及數據為驅動及營運的香港製造業企業、創新研發團隊，以及有志於推動香港經濟發展的各界人士參加。報名截止日期為2025年8月8日。



香港科技創新促進組策劃「香港•創+造」品牌嘉許計劃。

四大獎項範疇 聚焦創新與本地價值

嘉許禮設有四個主要獎項類別，包括「製造/生產」、「創新」、「設計」及「社會影響力」，表彰不同領域的傑出企業和創新產品與品牌。除了以上四大類別獎項，頒獎禮還設有嘉許獎，以表彰更多在不同領域有出色表現的企業，共有300個名額，歡迎各企業踴躍參與。

嘉許禮現正接受報名，活動全程免費參加，參加者須於2025年8月8日或以前遞交報名表格，並附上一段不超過200字的品牌或服務說明，內容需突顯其「香港元素」及創新特點，如技術應用、設計理念或流程創新等。嘉許禮則將於2025年8月25日在香港會議展覽中心舉行。

嘉許禮評審團陣容鼎盛，包括《香港01》行政總裁蘇曉婷女士。

冀助力製造業復興 重振「香港製造」品牌

獲選者將由專業評審團根據品牌價值、本地貢獻、可持續性及創新性作出綜合評分，最終於頒獎典禮中公開表揚。本屆嘉許禮評審團陣容鼎盛，邀得多位重量級人士加盟，包括政府官員、業界權威、企業家及行業領袖，其中包括前創新及科技局局長薜永恆，而作為活動支持機構的《香港01》，其行政總裁蘇曉婷女士亦將出任評審。

香港科技創新促進組表示，希望透過頒獎禮助力製造業復興，提升香港在全球市場的競爭力和優勢，為貿易、物流、製造等行業拓展新機遇，並藉此重振「香港製造」及「香港品牌」的聲譽，推動本地產業走向多元與創新發展，助力產業升級。

比賽詳情：https://innodus.hk-tag.org/