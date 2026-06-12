香港生涯規劃協會成立十周年　逾百教育界人士探討AI時代發展方向

香港生涯規劃協會成立十周年，而專責培育生涯發展專業人才的生涯發展學院亦迎來五周年。兩個機構日前舉行雙周年誌慶午宴，吸引來自香港、內地、澳門及台灣逾300名教育工作者、校長、青年服務機構代表、專業界別伙伴及學員參與，共同回顧過去十年本港生涯規劃教育的發展歷程，並探討人工智能時代下生涯發展的新機遇。



生涯發展學院董事會主席李志誠表示，希望協助更多人在變幻莫測的時代中，修正專屬自己的「幸福演算法」。(生涯發展學院提供圖片)

活動由生涯發展學院董事會主席李志誠、香港生涯規劃協會創辦人兼執行總監許凱迪，以及生涯發展學院執行總監冼政喬共同主持，多位嘉賓在致辭時回顧機構發展歷程，並分享未來推動生涯發展教育的願景。

李志誠表示，協會及學院分別於十年前及五年前成立，由最初從零開始發展至今，始終相信生涯規劃的核心並非單純規劃職涯，而是協助個人追求幸福人生。他指出，未來將進一步整合社會各界資源，協助不同年齡層人士在快速變化的社會環境中找到適合自己的發展方向，希望助他們在變幻莫測的時代中，修正專屬自己的「幸福演算法」。

香港生涯規劃協會創辦人兼執行總監許凱迪表示，協會將繼續秉持「認知、成就、貢獻自己」的理念，陪伴青年探索人生道路。(生涯發展學院提供圖片)

許凱迪則透露，協會成立十年來已服務超過630所大、中、小學，以及約14萬名學生、教師及家長，透過講座、工作坊、交流活動及生涯規劃項目，協助青年認識自我及規劃未來。他表示，未來將繼續秉持「認知、成就、貢獻自己」的理念，陪伴青年探索人生道路。

面對人工智能技術迅速發展帶來的轉變，冼政喬認為社會已進入「無圖時代（Mapless Era）」，傳統生涯發展模式需要與時俱進。他表示，學院未來將進一步結合AI工具及加強國際合作，擴大培訓及服務網絡，讓更多人能夠獲得專業的生涯發展支援。

午宴期間，多位與協會及學院同行多年的教育工作者及學員分享經歷。寧波公學副校長呂志凌表示，學校自2016年起與協會合作舉辦聯校職業博覽會及多元生涯活動，見證不少學生透過系統化生涯教育建立清晰目標。現任協會董事石桉昊則分享，自己曾是協會交流團參加者，其後逐步投身青年工作，分享由受惠者到推動者的轉變。

協會多年來透過講座、工作坊、交流活動及生涯規劃項目，協助青年認識自我及規劃未來。(生涯發展學院提供圖片)

此外，生涯發展學院聯合創辦人暨董事會副主席彭仁鍇亦分享過去五年的培訓成果，他說學院至今已培育超過500名專業生涯導師及諮詢師，並透過不同公益服務支援逾一萬名有需要人士。學院學員葉靜儀分享，修讀多項專業認證課程後，不但提升了專業能力，亦重新認識自身價值與人生方向。

為表揚長期支持機構發展的導師及理事，大會亦首次頒發「長期服務獎」，感謝他們多年來推動生涯規劃教育的貢獻。

香港生涯規劃協會及生涯發展學院表示，未來將繼續深化合作，凝聚教育界、商界及社會各界力量，為本港青年構建更全面、更具前瞻性的生涯規劃生態圈。