數字教育周揭幕　學與教博覽首設家長高峰會探討AI時代親子教育

人工智能（Al）正以前所未有的速度重塑全球教育生態，將於6月21日至27日舉行的「數字教育周2026」揭幕，旗艦活動「2026人工智能在語文的學與教應用國際高峰會」（AlinLT 2026）」，全方位深化探討人工智能在語文的創新應用與深遠影響。另一旗艦活動「學與教博覽 2026」，則以「重塑教育：以人為本 應對未來」為主題，設逾600個本地及海外展位、300多場節目，以及300多位來自世界各地的講者分享未來教室方案。今屆更首設「家長高峰會」，多角度探討AI 時代下的親子教育策略，兩項活動預料吸引逾2萬人次參與。



教育局首席助理秘書長（創新科技教育）謝婉貞女士表示，學生的學習方式與教師的教學模式，都經歷深刻而迅速的改變。

凝聚跨界力量 應對數字教育新挑戰

「數字教育周2026」由教育局及香港教育城（教城）聯合舉辦，其中AlinLT 2026 高峰會於6月21 至24日在理工大學校園舉行。今屆以「語文教育中的人工智能：從構思、實踐到影響」為主題，邀請國際著名主題演講嘉賓、舉辦逾百場論文發表、教學示範以及工作坊，供教育工作者親身體驗、學習並實踐各種人工智能工具的應用。

教育局首席助理秘書長（創新科技教育）謝婉貞表示，教育局積極推動學校加快教育數字化轉型，本屆數字教育周將介紹最新的數字教育政策重點、實踐案例、資源配套等，推動教學創新，以提升學生的數字素養。

教育局首席助理秘書長（教育基建）蔡敏儀表示，科技的價值不在於取代教師，而在於賦能教師，讓每一位老師都能善用人工智能工具，精準回應學生的學習需要。

教育局首席助理秘書長（教育基建）蔡敏儀女士表示，高峰會亦致力搭建國際學術交流平台，讓香港教育界與全球同步，共同探索 AI在語文教育的成效、挑戰與未來方向。

以學生成長為出發點 以教師賦能為核心

至於踏入第十六屆的「學與教博覽2026」，將於6月25至27日在香港會議展覽中心舉行。香港教育城行政總監林峯表示，今屆主題正是回應在人工智能急速發展的時代，科技是工具，教育的核心始終是「人」。

香港教育城行政總監林峯博士表示，科技是工具，教育的核心始終是「人」。

「學與教博覽2026」設逾600個本地及海外展位、300多場節目，以及300多位來自世界各地的講者分享未來教室方案。除續設「校長論壇」、「兒童 AI 高峰會」等重點項目外，本屆首設「家長高峰會」。

智慧城市聯盟會長楊文銳表示，在AI時代，家長的角色愈來愈關鍵。

智慧城市聯盟會長楊文銳表示，在AI時代，家長的角色愈來愈關鍵，「家長高峰會」將多角度探討Al 時代下的親子教育策略，議題涵蓋學童身心健康、自然教育、裝備孩子面向AI 驅動的未來，以及建立良好家庭關係等。

英華小學各學均加入AI元素

英華小學校長陳美娟（右一）透露，學校現時所有科目都有加入AI元素，但絶非「為AI而AI」。

英華小學校長陳美娟亦有出席「數字教育周2026」揭幕記者會，她透露學校現時所有科目都有加入AI元素，但絶非「為AI而AI」，而是經比較傳統教育方法後，讓AI賦能。

她分享在常識科，老師利用AI生成了闖關遊戲，讓學生跟著不同線索去解難過關，了解「光」的特性；又如體育科，學生利用iPad檢視所作動作精準度，「老師就好像突然多了很多雙手，像孫悟空分身一樣，去處理學生個別的需要」。

校長陳美娟禁老師用AI改作文

英華小學校長陳美娟（中）認為，作文是老師與學生人與人之間連結與觀察，因此禁止老師利用AI批改作文。

英華小學全面擁抱AI，教師在批改選擇題或短答題時可以使用 AI 協助，但唯獨批改作文必須由教師親力親為，禁止老師利用AI批改作文，她認為透過作文，是老師與學生人與人之間連結與觀察，「小朋友為何這樣寫這句說話，可反映他某些文化底蘊，以及一些想法的心情，暫時不想交給AI」。

此外，學校亦非常重視AI素養，陳校長巧妙運用駕車為比喻，「正如揸車前一定要學懂揸車、要游水就先要學識游水」，強調AI素養先行於科技重要性。