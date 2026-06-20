數字教育｜蔡若蓮：老師運用AI需有專業判斷　推教學指南助避風險

教育局日前公布《中小學數字教育發展藍圖》，教育局局長蔡若蓮今日（20日）在電視節目中指，已預留優質教育基金撥款20億港元，幫助學校落實數字教育藍圖，當中5億元將撥予全港中小學申請校本計劃，預計每間學校最少可獲50萬元撥款。她又強調老師如何恰當使用AI需要有其專業判斷，新推出的教學指南助避免潛在風險。



教育局公布《中小學數字教育發展藍圖》，以四大發展方向及十大策略，推動全面人工智能教育。（董素琛攝）

老師使用AI須有專業判斷須 引導學生合情合理運用

蔡若蓮表示，在籌備藍圖過程中接收了社會各界的意見，由於人工智能發展急速，亦在短時間內進行了多次修訂。她指出，面對人工智能急速變化是無可避免的，教育界更需要思考除了讓學生對技術有所認知外，如何引導他們「有道德、合情、合理、合法」地運用AI。因此，當局希望學生能從小準備好，培養應有的能力、態度及核心價值觀。

除了學生，蔡若蓮指教師如何在教學場境中應用人工智能亦最為關鍵。她表示教育局推出的「應用人工智能教學指南」，目的便是協助教師更好地幫助學生學習，同時避免潛在風險。蔡若蓮強調，老師如何恰當使用AI需要有其專業判斷，並因應實際情況作出調整。

教育局局長蔡若蓮。（資料圖片/梁鵬威攝 )

優質教育基金撥20億助落實藍圖 料每校可成功申請

蔡若蓮續說，已要求教師在3年共150小時進修時數中，撥出30小時作為人工智能相關的培訓。蔡若蓮透露，當局在未來數年每年會預留5萬個名額，讓全港老師掌握AI應用和教學技巧。此外，未來AI亦會與學科緊密結合，包括在小學階段推出與創新科技學科相關的教學內容。

在資源方面，政府將透過優質教育基金撥款20億港元，全力幫助學校落實數字教育藍圖。蔡若蓮指，20億元中有5億元將撥予全港中小學申請校本計劃，預計每間學校最少可獲50萬元撥款，她指相信全港中小學基本上「都可以申請得到」，希望這筆款項能幫助學校啟動數字教育，包括購入相關硬體設施、裝備，或者支付人工智能應用程式的訂閱費用。

至於餘下的15億元，則計劃用作發展大語言平台或人工智能學習平台、舉辦全港性的學生活動，以及開發創新的課程教學資源等。對於如何運用資金，蔡若蓮指當局持開放態度，但強調所有資源都必須要「用得其所」。

北都大學城擴發展規模 推動跨院校合作

談及北都大學城發展，蔡若蓮表示，最新目標是將大學城發展為「大學城區」，融入科技、產業、和城市空間，發展規模由100公頃，擴大至1,000公頃城區。她形容，院校合作亦超越物理空間，屆時推動更多跨院校合作或者交叉學科發展。