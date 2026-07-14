中電「校園工程師」計劃再舉辦　啟發創科潛能　培育未來工程人才

中華電力主辦的「校園工程師」計劃踏入十周年，今年活動「智慧修樹機械人大賽」早前已舉行，吸引來自10間中學、近100名初中學生參與。



參賽學生結合人工智能（AI）、大數據分析、雲端運算及機械人技術的實踐體驗，模擬在極端天氣下修剪可能干擾架空電纜的樹木，啟發學生的創科潛能，最終由嶺南中學團隊勇奪冠軍。



嘉賓親身操作機械臂，體驗模擬修樹過程。（中電提供）

科技融入教育 理論與實踐並重

此次「智慧修樹機械人大賽」以電力系統應對極端天氣為背景。為了讓學生認識創新科技在能源行業的實際應用，參賽學生賽前先參與AI及數據分析工作坊，由中電工程師講解電力質量、供電可靠度及農林管理預測系統的運作原理。

在比賽現場，學生需要運用大數據和雲端運算技術，預測樹木的生長情況。隨後親自操控組裝機械人模擬修樹工序，藉此了解科技如何有效提升電網的穩定性與韌性。

參賽學生在比賽中操作機械臂，運用AI及數據分析模擬修剪可能影響架空電纜的樹木，體驗創新科技在電力系統中的應用。（中電提供）

參賽學生在比賽中操作機械臂，運用AI及數據分析模擬修剪可能影響架空電纜的樹木，體驗創新科技在電力系統中的應用。（中電提供）

嶺南中學奪冠 實戰體驗啟發工程思維

經過多輪比賽，最終由嶺南中學脫穎而出，奪得全場冠軍。來自奪冠隊伍的蔡衍翼同學賽後表示，這次經歷讓他獲益良多，透過賽前工作坊和中電工程師的講解，認識到AI和創新科技在供電可靠度上的應用。蔡同學形容：「比賽過程與真實工程項目非常相似，需要不斷嘗試及修正方案，讓我對電力行業有了更深的認識。」

中華電力企業發展總裁莊偉茵（右一）及機電工程署助理署長（電力及能源效益）江茂誠（左一）頒發冠軍獎座予嶺南中學。（中電提供）

業界領袖寄語 推動能源轉型培育創科人才

中電企業發展總裁莊偉茵表示，「校園工程師」已踏入十周年，中電一直積極運用科技推動能源轉型，並致力培育具備工程及數碼技能的人才，她期盼同學能在協作與實踐中培養解難能力與創新思維。

機電工程署助理署長江茂誠亦於頒獎禮上強調穩定、安全及可靠的電力供應，是機電工程署與中華電力共同努力的目標，同時讚賞參賽同學能將創科知識融入實踐，並寄語他們勇於嘗試，指出工程中反覆測試的經驗都是成長的養分。

中華電力企業發展總裁莊偉茵表示，希望透過「校園工程師」計劃 — 智慧修樹機械人大賽讓學生了解AI及創新科技在電力工程的應用，啟發他們運用創新科技解決問題。（中電提供）