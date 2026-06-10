AI教育共享｜外交思辨進課室：人機協作如何讓AI成為「磨刀石」？

文：香港津貼中學議會、宣道會陳瑞芝紀念中學張國威副校長

人工智能(AI)在本學年的教學應用發展非常迅速。以本校公民與社會發展科為例，教師已廣泛利用 AI 設計多元化的教學工具，如棋盤遊戲、情景判斷遊戲，甚至是模擬情景的大型互動網頁；此外，AI 亦應用於習作設計，協助繪製筆記插圖等。



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例如在探討「中國的外交原則」時，我們引入 AI 輔助設計成「模擬外交記者會」：我們借用 AI平台生成了各種不同的外交議題，並化身為詞鋒銳利的外國記者，並在提問中設置了語言陷阱，激發學生進行討論與回應。 學生需分組扮演我國外交部發言人，運用「和平共處五項原則」等課堂所學即時回應。

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學生輸入回應後，AI 會從外交辭令的準確度及邏輯嚴密性進行即時評分。然而，在試驗的過程中發現，AI 的評判並非絕對完美，它難以完全體會學生發言時的真實語境與臨場反應。 為彌補這項不足，我們在評估機制中加入了「同儕互評」與「教師評分」環節，最後再利用 AI 平台自動統整這三方數據並計算出最終總分。

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這種「人機協作」引發我們對 AI 時代「能動性」(Agency)的反思。AI 雖強於運算，但它未必最了解學生在實際教學情境中的真實狀況與具體需要。作為前線教師，我們在每個環節正可發揮專業的能動性：在設計初期，我們透過微調指令確保提問切合學生程度；在評核階段，更能展現「人機協作」的真正優勢。在這框架下，我們並非將評估權完全讓給機器，而是透過具吸引力的遊戲化佈局，善用 AI 高效處理基礎資料與繁瑣計分，從而讓師生能專注於更具挑戰性的策略思辨。

筆者近期與團隊探討校內 AI 發展時，深感到「教學範式轉移」(Pedagogical Shift)的重要性。引入AI並非單純增添一項工具，而是探討如何將其融入教師原有的「學科教學知識」中，讓教師展現專業能動性，靈活駕馭AI以拓展教學策略。而變革的焦點最終仍須回歸學生：我們如何引導他們從「依賴AI答案」轉向「後設認知」思考，使 AI 成為砥礪邏輯的「磨刀石」，而非放棄思考的「拐杖」，這才是引領下一代駕馭 AI 時代的關鍵。