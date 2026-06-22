教育共享︱香港學校落實「AI+教育」的四大實踐路線圖

文：香港電腦教育學會主席、沙田培英中學朱嘉添校長

特區政府於剛公布《中小學數字教育發展藍圖》，本人對此深表歡迎。這份藍圖標誌着香港數字教育正式邁向全新時代，更彰顯了政府為整個學界數字化轉型作出的頂層設計與長遠佈局。



早前，本人有幸跟隨教育局前往杭州參與「世界數字教育大會」，而上年十一月亦隨香港電腦教育學會出訪新加坡進行教育交流。兩次行程讓本人深刻體會到，國家與亞太區內的數字教育發展早已一日千里。如今，各地的焦點已由單純的技術普及昇華至「人工智能+」的範式轉移——即如何將人工智能深度融入教育的每一個細節。無論是學與教的革新、多元評估、教育行政的減負增能，乃至人工智能道德素養的培育，國家及周邊地區都已具備明確的政策導向、成熟的軟硬件與AI模型配套，並累積了一系列可供借鏡的學校實踐方案。這一切都在警示我們：香港必須抓緊機遇、迎頭趕上，藉着全面推廣人工智能教育，發揮香港獨特優勢，擔當起數字教育領域中「超級聯繫人」的戰略角色。

藍圖已出，關鍵在於落實。學校在學期末接獲這份藍圖後，應立即動員，參考學校的自評數據，並與持份者展開充分溝通，將數字教育策略性地納入「學校發展計劃」中，確保各科組能各司其職、貫徹落實。

具體而言，學校可從以下四大維度與時並進地推動變革：

第一，更新校本政策。學校須審視現行指引，特別在法規合規、數據私隱、學生課業誠信以及應用AI的道德素養等層面進行全面更新，為師生及家長提供清晰且安全的應用框架。

第二，深化人工智能教學架構。參考最新的中小學人工智能素養學習架構，全面檢視校內各項工作的落實情況，加強與相關科組主管（如STEAM、資訊科技組、學術組等）的協作，有系統地啟動或深化各項AI教育項目。

第三，善用撥款優化資源。因應政府向各中小學發放的智啟學教撥款，學校應積極部署，採購適切的人工智能學與教平台或建構相關的創科硬件，為推動AI方案提供穩健的基礎。

第四，有策略地安排教師培訓。學校需鼓勵及安排教師逐步參與教育局、各大專院校及專業團體舉辦的AI教育培訓，並在校內建立分享與觀課文化，促進教師間的跨學科專業交流。

最後，亦是這份數字教育藍圖的終極核心——「科技向善」。在AI工具氾濫的時代，我們必須堅持「立德樹人」的育人方針。學校需要精心設計不同的學習經歷，引導學生善用 AI 來促進自主學習、激發創意；同時，更要時刻關注學生的身心靈健康，防止技術被濫用或誤用。唯有讓科技回歸教育本質，香港的數字教育才能行穩致遠。