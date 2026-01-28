理大 x 中銀香港太空主題計劃啟動　月球機械人設計比賽開始報名

理工大學（理大）今年的太空主題計劃，以「築造未來：國際月球科研站機械人」為主題，日前（1月24日）在校園舉辦公開講座，為計劃揭開序幕，計劃亦特設「月球機械人設計比賽」，以推動STEM領域創新，比賽歡迎香港及大灣區中學參與，現正接受報名。



理大一直積極參與國家太空探索計劃，致力培育未來航天科研人才，為國家航天事業發展貢獻力量。日前在校園舉辦公開講座，主題為「月球南極的機械人探測」，吸引逾百名來自香港及大灣區中學及國際學校的師生現場參與為，計劃揭開序幕。

入圍決賽學生 日後申讀理大有優勢

計劃特設「月球機械人設計比賽」，入圍決賽的學生將獲邀參加年理大暑期學院，若參加學生將來透過德藝計劃（STARS）申請入讀理大，是次比賽的表現將獲該計劃認可。

比賽現正接受報名，歡迎香港及大灣區中學中三至中五／高一至高二學生或國際學校九至十一年級（美式學制）／十至十二年級（英式學制）學生組隊參加。提案提交截止日期為3月31日。

體會課堂知識能應用宇宙探索

理大協理副校長（大學發展）羅璇致歡迎辭時表示，希望透過講座及相關比賽，讓學生體會到，日常在學校所學的物理、數學、電子計算、工程及設計等知識，將來都有機會應用於真實的深空探索任務之中，為人類探索宇宙作出貢獻。

本年度太空主題計劃由理大主辦、教育局合辦，並獲中銀香港贊助，中國宇航學會及香港宇航學會作為支持機構。計劃旨在啟發中學生對太空科學、工程及月球南極探索的興趣，增進對月球南極機械人相關科學及技術挑戰的認識，同時培養其創新思維，為國家航天事業培育未來人才。