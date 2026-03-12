馬會捐2.55億夥中大支援中小學AI教育　300間學校10萬學生受惠

為裝備中小學生的AI人工智能應用技能並提升相關素養，香港賽馬會透過其慈善信託基金策劃及捐助逾2.55億港元，並與中文大學聯合推出「賽馬會人工智能教育」（JC GoAI）計劃。，教育局局長蔡若蓮及香港賽馬會董事陳衍里今日（12日）出席在英華書院舉行的啟動禮。計劃旨在培養學生對生成式人工智能的素養及應用能力，讓他們能夠有效地運用科技，發揮創意，計劃料將惠及300間學校及逾10萬名中小學生。



「賽馬會人工智能教育」計劃（JC GoAI）由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，並與香港中文大學聯合策動，超過40名教育工作者及20位學科專家參與共同設計。

中大團隊、教師、學科專家共同參設計

「賽馬會人工智能教育」計劃，由中大團隊以及超過40名教育工作者及20位學科專家參與共同設計，為期四年半。計劃旨在培養學生以具創意、高效及負責任的態度學習，讓他們在跨學科範疇中有效地運用科技，為未來的職場需求及社會發展作準備。

整項計劃預計能惠及300間中小學，逾10萬名學生，培訓約2,200名教師，並透過家長教育活動讓超過11,000名家長受惠。

計劃重點涵蓋六大範疇，包括人工智能教學與學習資源、教師專業發展、校本支援及教師社群、學生增潤活動、家長教育以及公眾教育與推廣。

教育局局長蔡若蓮（右）及香港賽馬會董事陳衍里醫生，在啟動禮上致詞。

蔡若蓮：提升學生數字素養

教育局局長蔡若蓮在致詞時表示，數字教育是提升國家競爭力重要支柱，教育局持續加強中小學數字教育，提升學生數字素養，今年將發表中小學數字教育藍圖，包括優化中小學銜接的資訊和創科教育課程、訂定「人工智能素養」學習架構、將AI教育納入核心課程、加強教師AI培訓、引入企業資源等。

陳衍里致辭時表示，「賽馬會人工智能教育」計劃，將AI學習元素，融入中小學各學科的課程中，讓教師善用AI輔助教學，藉此推動數字教育的高質量發展。

教育局局長蔡若蓮（右）參觀天主教領島小學學生，講解他們AI應用項目。

學生替長者拍婚照 AI生成不同背景

啟動禮上，天主教領島小學及佛教沈香林紀念中學分別展示學校AI教育成果。其中佛教沈香林紀念中學將AI結合人民關懷，校內攝影社團BSC Studio自2024年起，分別與屯門青協及仁愛堂合作，發起「耆青留影——樂齡歲月AI婚紗攝影活動」。

兩年時間內，學生合共24對為長者化妝、造型以及拍攝結婚照，並透過採訪長者夫婦的愛情故事，了解他們的夢想及心願，再並利用AI技術調整背景、飾物等，打造長者心目中的「最美婚紗照」。一幀幀的婚照，背景各異，有在巴黎鐵塔下的、有幸福摩天輪做背景的，甚至有別開生面以水底世界做背景的婚照，長者別都掛上最燦爛笑容。婚攝活動更帶領學校獲得「香港義工獎2025」及賽馬會眾心行善傑出愛心學校獎。

佛教沈香林紀念中學師生，在啟動禮上展示「耆青留影——樂齡歲月AI婚紗攝影活動」成果。

為相片注入溫度 科技不冷冰

學校BSC Studio負責的周華老師表示，婚照團隊由約15位中一至中五學生組成，學生最初使用AI圖片生成stable diffusion平台，後期轉用Leonardo。「學生明白到科技不一定冷冰冰，AI應用為每幅相注入溫度，例如有些長者並沒有下一代，學生於是利用AI在婚照中加入貓或鳥的小動物。」

有份參與活動的中四學生張天心表示，在過程中感受到長者們逾半世紀的愛情及拍照時的喜悅，令她感受很深，亦覺得活動非常有意義。此外，她說在使用AI過程中，亦有難處，「例如想生成一隻雀，但有時又太大，或者唔啱在婚照出現的品種，所以要生成出滿意成果，指令一定要很精準。」