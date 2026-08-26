教大自研AI學習平台　學生功課提交率及準確度大幅上升

撰文：梁惋茹
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教育局正式公布《中小學數字教育發展藍圖》，全面推動人工智能（AI）進入中小學課堂。教育大學（教大）研究團隊自2025年6月起，邀請10所中學及六所小學共2,200名學生，試用團隊自主研發的「EASE易學平台」，首階段結果顯示，該平台透過因材施教的練習與評估模式，學生學習自主性大幅提升，功課提交率高達約70%。

教大課程與教學學系系主任晏子教授（右五）與研究團隊，聯同參與研究的基督教香港信義會信義中學校長梁冠芬先生（左五）及數學科副主任鄭俊文先生（左四），於記者會上介紹「EASE易學平台」的研究成果，並分享經驗。（教大提供）
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學生使用EASE平台介面。（教大提供）

研究團隊自2024年起，開始研發EASE易學平台（Efficient Adaptive System for Education），平台結合AI技術，為學生規劃個人化學習路徑，同時具備即時回饋、功課自動批改、錯誤原因分析，及學習報告生成等功能，不僅可協助教師與學生優化教與學決策，亦能培養學生建立高度參與課業、主動糾正錯誤等自主學習習慣。

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教師使用EASE平台介面。（教大提供）

研究團隊發現，在2026年上半年的研究期間，每月至少使用EASE平台八日的學生，功課提交率約達70%，遠高於每月僅使用該平台三天的輕度使用者約30%的功課提交率；在自主學習方面，平台的高頻使用學生主動完成平均約456條課後習題，遠超輕量使用者平均僅兩題的水平。此外，平台常客主動糾正錯誤的比例亦達43%，是輕度使用學生的二至五倍。

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學生答對率由5成升至7成

此外，研究亦發現，學生在使用EASE平台的前階段，答對率僅約5成，但經過12個星期後，經常使用平台的學生其課後習題的準確度提升至72%，老師佈置的功課準確度更高達82%。

平台更設有學生自我評估系統，有助學生掌握其自身學習進度，從而有助提升其後設認知的能力。

晏子教授表示，平台以「因材施教」的模式運作。通過基於學理的設計，平台促進自主學習，讓AI成為學生學習的幫手，而不是代替學生進行學習。（教大提供）

培養學生持續學習及主動糾正錯誤的習慣

負責領導的教大課程與教學學系系主任晏子教授表示，平台以「因材施教」模式運作，會應應學生的表現而推送不同難度的題目。此外，通過基於學理的設計，平台促進自主學習，讓AI成為學生學習的幫手，而不是代替學生進行學習。而學生在練習中主動糾正錯誤，能助他們更好地掌握知識內涵。

平台具穩健學理基礎　能優化教學

他補充道，若AI教學程式能結合清晰的學習目標，並持續評估學生需求，以協助教師調整教學，便能真正促進學習。

梁冠芬校長（右）及鄭俊文認可EASE易學平台的使用效果。他們表示，平台既為學生提供個人化學習支援，亦協助老師梳理並調整教學策略。（教大提供）
平台運作參考「鐵路路線圖」概念，將知識點標定為「車站」，透過數據追蹤學生的答題正確率與錯題模式。當學生表現優異，系統自動推送難度更高的題目；若掌握欠佳則調低難度，精準實現「因材施教」。（教大提供）
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