內地交流｜上海考察有感：科技與人文兼備的高素質人才

作者：香港青年協會李兆基書院中五級陳旼希同學

曾以為國家發展必是宏大且遙不可及的數字，但在這次上海考察中，從個人成就觀國家發展，我深刻體會到「全人發展」的高素質人才是提升綜合國力的核心動力。



展館首入眼簾的，是代表國家科技貢獻的深奧公式。作為修讀物理的中四生，我僅僅看得懂牆上的「動量」二字。但在研讀錢學森涉足學科的時序表後，我才知道這些公式見證了錢老如何以深厚的空氣動力學功底，破解風機葉片的受力難題，尋求能量轉化的極限。他親自籌建研究機構，為我國航空航太事業定下長遠規劃。周恩來總理任命他為國防部第五研究院院長，這無數榮耀背後，是他構築出的廣闊科學世界。

然而，錢老不僅是頂尖科學家，更是具備深厚藝術造詣的通才。他的著作《科學的藝術與藝術的科學》，展現了他對「美」的追求。錢老從小學習音樂與繪畫，他不僅是一位元鑽研物理、空氣動力學的頂尖科學家，更是一位充滿生活情趣與人文底蘊的人。這種「文理兼修」的修養，證明瞭極致的理科成就離不開藝術與人文的滋養。國家綜合國力的提升，本質上是國民素質的飛躍，而人文情懷正是支撐長遠創新能力的基石。

旅程終點，作為同樣修讀中國文學的學生，我在留言板寫下杜甫最美的詩句：「細推物理須行樂，何用浮榮絆此生」，歌頌錢老甘願為年輕人騰出發展空間而退至副院長的身分、不慕名利的高尚情操。

我接過負責人給我的那支標有「錢學森圖書館」樣式的紀念鉛筆，感到它如同接力棒，將書寫新時代的權力與勇往向前的「動量」傳遞到了我們手中。這次考察讓我明白，追求卓越不代表要放棄人文情懷。在求知之路上，我們應重視個人修養，成為建設國家所需的全面人才。真正的發展應是多元且充滿溫度的，我們定將帶著這份力量，為祖國未來書寫新的故事。

（本文作者為香港青年協會李兆基書院中五級陳旼希同學）

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