內地交流｜「滾動」的公民課：傷健學生的無障礙深港考察體驗

文：香港耀能協會高福耀紀念學校馮沛然主任（學生何忠銘、潘宛佟、李明鑫協力）

公民科內地考察是高中課程的重要一環。然而，對肢體傷殘學生而言，這趟跨境學習需要突破的關卡更多。在策劃與執行上，教職員和同學所需要顧及的細節與應變預案，無疑比主流學校考慮得更加繁複。於本年4月23至24日，我們完成的兩日一夜深圳「創新科技及文化考察團」之旅，行程中獲得滿滿的見聞、啟發與快樂，更以行動證明傷健學生也擁有擁抱國家、擁有獨立成長的能力。



從「紙上談兵」到「實地體驗」

肢體傷殘特殊學校策劃跨境行程要考慮的不僅是「將會到哪裡參觀？」「哪裡好打卡？」，而是「輪椅進得去餐廳的廁所嗎？」、「酒店門口有沒有梯級？」等問題。當然，幸得教育局的協助，派員預行探路、了解行程每個地點的狀況，並提供行程調適的彈性，讓傷健學生有機會「滾」出校園，親自用輪椅的輪胎丈量這片土地。

課堂上常談及國家的創科發展、AI應用與大灣區機遇。對於學生明鑫來說，這些名詞原本只是課本或題目中的資料文字，但當她與深圳市青少年活動中心的AI棋藝機器對弈、體驗機械人技術後，她感嘆道：「這不再是紙上談兵，實地觀察讓我應對有關國家科技創新的題目時，有了具體的實例支持。」而另一位原本對行程感到壓力的同學宛佟，發現置身於深圳寬敞的當代藝術與城市規劃館時，感受到一種在香港狹窄街道難以體會的「移動自由公共空間」。這種「空間感」減輕了她的行動、與人互動壓力，讓她能在輕鬆的心情下吸收改革開放的歷史知識。

學生在學校治療部職員協助下與AI棋藝機械人對弈。（香港耀能協會高福耀紀念學校提供）

學生在寬敞的展館中自在地駕駛輪椅，悠然細味藝術作品之美。（香港耀能協會高福耀紀念學校提供）

教職員與學生於當代藝術與城市規劃館自拍留影。（香港耀能協會高福耀紀念學校提供）

24小時自理挑戰

學校秉持引導式教育理念——將治療與復康元素結合，於行程加入「24小時自理挑戰」。出發前，學生與學校治療師一同預視自己於整個行程的行動方案和護理需要，包括處理個人的過床移位、盥洗等生活細節。對平常依賴機械輔助轉移的明鑫來說，這經歷讓她對自己的身體限制與所需輔具清單有了更嚴謹的認識，做到「主動的護理協調」，而非「被動的等待支援」。這種「獨立」的練習，於任何學校課堂都無法提供。

考察期間學生參與的科技活動包括操控機械車與探索無人機，在復康與學習並行的環境中培養自主能力。（香港耀能協會高福耀紀念學校提供）

播下未來的種子

最值得驚喜的是，這趟行程在學生心中播下了未來的種子。明鑫表示，適應兩地往返後，看見深圳完善的設施與較低的生活成本，她正認真考慮未來到內地院校升學及生活。而原本對陌生環境感到疑慮的忠銘與宛佟，一同在酒店吃宵夜、回顧考察的深度聊天，建立了更深厚的情誼。

在這兩日一夜的旅程中，我們看到的從來都不是障礙，而是他們在跨越限制、完成挑戰後，那份發自內心、充滿自信和滿足的笑容。

原本對陌生環境抱有疑慮的忠銘與宛佟，在行程中漸漸建立了深厚的友誼。（香港耀能協會高福耀紀念學校提供）

（本文作者為香港耀能協會高福耀紀念學校馮沛然主任，並由學生何忠銘、潘宛佟、李明鑫協作）

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