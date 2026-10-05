內地交流｜晨崗學生赴杭州考察，見證科技與文化交匯之美

作者：匡智屯門晨崗學校謝惠敏校長

匡智屯門晨崗學校高中學生，於3月中旬圓滿完成了由教育局主辦、主題為「浙江歷史文化及創新科技」的五天四夜內地考察活動。這不僅是一次跨越 1200 公里的國情研習，更是本校學生在「知、情、意、行」發展路上的一座里程碑。



本次行程豐富多元，師生足跡遍及西湖及雷峰塔、烏鎮東柵、茅盾故居、良渚文化遺址、申昊科技、浙江省科技館、杭州低碳科技館、嘉興南湖革命紀念館、南湖紅船及嘉興粽子文化博物館等重要文化與科技地標。

跨越時空的震撼

從南宋古都到數字之城行程首站定於杭州。學生張盛俊感嘆，這座曾為南宋國都的城市已蛻變為領先全球的「數字城市」。在西湖畔，學生們體驗了大數據驅動的智慧城市管理；在嘉興南湖紅船旁，師生們回顧了建黨百年的光輝歷史，體悟國家長治久安的根基。張同學分享道：「以前在書本上認識大數據，這次親身用移動支付買一件小工藝品，才發現科技已重塑了國人的生活。」

見證「新質生產力」：科技安全的現場教學

在參觀「強腦科技」與「申昊科技」時，學生們近距離觀察了能現場跳舞並協助醫療康復的智能機械人，以及應用於電力與交通監測的先進巡檢系統。學生吳誠津在看到智能機械人精準執行任務時激動地表示：「見證祖國科技領先全球，讓我身為中國人的自豪感油然而生。這讓我明白，科技不只是方便生活，更是維護國家科技安全與經濟發展的重要防線。」

鋪設特教幸福之路

本次活動得以圓滿完成，校方由衷感謝教育局及國家教育部門的悉心安排，為學生提供彌足珍貴的學習體驗。學校將整理學生在行程中拍攝的反思片段與 AI 創作作品在校內分享，並繼續引導學生將考察所得轉化為動力，善用科技回饋國家，攜手走好這條具備科技溫度與人文素養的「特教幸福之路」。

同學正認真進行科技探索的學習活動。（匡智屯門晨崗學校提供）

同學於嘉興粽子文化博物館進行體驗活動。（匡智屯門晨崗學校提供）

學生參團感想

學生：張盛俊（張）、吳誠津（吳）

問：經過今次考察後，你覺得自己有甚麼轉變？你如何為國家盡一分力？

張：參觀過申昊科技後，我意識到科技能夠改善生活，幫助我們學習和解決問題，我們應該善用科技、小心應用、遵守法規。這次考察後，我從「使用者」轉變成一個具備風險防範意識的「建設者」，守護國家安全。

問：考察杭州之後，你有甚麼感想？

吳：杭州有很多歷史文化古蹟，保存了江南水鄉特色。與此同時，杭州是先進的城市，人工智能和機械人等科技發展先進，令我感到十分震撼。這次考察我認識到科技安全和人工智能安全的重要，避免國家受到威脅。

（本文作者為匡智屯門晨崗學校謝惠敏校長）

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