文︰皇仁書院鄭哲泓、何一樂

香港高中公民與社會發展科 北京考察首發團2026

我校於二零二六年九月二十日至二十四日參加公民科北京考察首發團。這趟燕京之旅，讓我們親身體驗首都歷史與現代科技，更在步履中深化家國情懷。我們帶著熱忱出發，滿載感悟而歸。感謝教育局、校長、老師及導遊，讓旅途圓滿，共同上了高中生涯最寶貴的實地公民課。



同學在各景點的合照（皇仁書院提供）

首博與圓明園之歷史立體化

首日師生們到訪首都博物館，透過古都歷史與民俗展釐清建都脈絡並體會傳統美德，古代瓷器更展現工匠精神，將課本知識立體化。

次日早上我們到訪圓明園，站在大水法遺址前，目睹焦黑斷裂的石柱孤立於雜草中，殘酷的歷史鐵證深刻提醒我們國家富強的重要性。

圓明園遺址，於八國聯軍中圓明園被燒毁（皇仁書院提供）

本校同學於圓明園上一覽園內景色（皇仁書院提供）

姊妹校交流

第二天下午，我們到訪姊妹學校北京一零一中學。校園建在圓明園遺址內，我們與內地學生交換禮物、分享兩地教學架構與校園特色，體會教育異同。

本校同學與一零一同學的合照並互送禮物（皇仁書院提供）

北京一零一中學球場（皇仁書院提供）

抗戰史實沉思與美團創科體驗

行程的第三天尤為莊嚴，我們來到中國人民抗日戰爭紀念館參與升旗儀式。總領袖生鍾昊煊作為首發儀式主持，深感榮幸能見證青年與祖國連結的新里程碑；升旗手鄧卓君亦表示，能在官員及三地師生見證下完成任務意義重大，當國歌響起、國旗冉冉升起時，心中油然而生一份沉靜的自豪與敬意。隨後我們步上盧溝橋，並在宛平城牆尋找日軍炮轟留下的彈坑，這讓我們深刻明白到，今日的安穩環境並非必然，全賴革命先烈付出的血汗。

同日下午師生到訪美團公司，在大數據中心看到實時數據大屏計算配送路線，其無人機與自動配送車已投入運作，切實明白創科如何提升社會運作效率。

本校同學與蔡若蓮局長聆聽着館內員工對抗日戰爭的講解（皇仁書院提供）

同學與蔡若蓮局長一起到盧溝橋參觀（皇仁書院提供）

故宮文化薰陶、長城登高與首鋼轉型

第四天參觀故宮博物院並在故宮學校體驗插屏製作，了解插屏發展史與款式用途，大開眼界。下午攀登慕田峪長城，起初雖感吃力，但適應節奏後越爬越順，最終在長城上一覽壯麗風光，心曠神怡。行程最後一天參觀的首鋼園，我們亦從中了解到傳統煉鋼廠轉型升級的艱辛與成果。

本校師生在長城上的合照（皇仁書院提供）

師生們的合照（皇仁書院提供）

知行合一之四大核心考察感悟

五天考察讓我們感悟良多。

首先是體會和平之重要，抗戰紀念館與盧溝橋提醒我們銘記歷史、珍惜和平。

其次是見證科技騰飛，美團的科技啟發我們必須培養多元創科思維。

再者是感受文化底蘊，故宮與插屏體驗加強了文化認同。

最後是加深兩地交流，與一零一中學師生的互動打破地域隔閡，明白互相學習、優勢互補的價值。

總括而言，這趟北京首發團之旅不僅是一堂生動的歷史與科技課，更是一場心靈的洗禮。感謝學校和教育局給予我們這個寶貴的機會，讓我們能行萬里路，裝備自我。

（本文作者為皇仁書院鄭哲泓同學、何一樂同學）

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