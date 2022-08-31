觀塘中學急聘中文教師要求翌日到任　教育界人士指情況以往少見

一間位於觀塘的中學今日（8月31日）於多個求職網站刊登招聘廣告，標明「中文科學位教師（急聘）」，要求應徵者於翌日（9月1日）就上任。教育政策關注社主席張民炳接受《香港01》訪問時表示，類似情況過往少見，惟指今年有更多老師因為不同原因離職，擔心今年有更多學校需面對類似情況，但相信學校可以調動人手應付。



該中學的招聘廣告提到，職位主要教導各級中國語文、中國歷史及普通話科。廣告列出數點要求，包括應徵者需要持有大學畢業或以上程度，主修中國語文，並且已經通過語文能力評核。持有教育文憑或相關資歷的應徵者將會獲得優先考慮，如果已經完成認可課程，可以同時教授宗教科則更佳。最後，應徵者須要進行「性罪行定罪紀錄查核」及通過《基本法》測試並取得合格資格。有意應徵者需要於9月5日之前向校方遞交履歷應徵。

張民炳表示，以往學校甚少出現開學前急聘教師的情況，考慮到今年有不少教師離職，擔心並非個別情況，但相信學校可透過臨時調動人手應付。

他續稱，今年不少教師因移民離職，又或是轉校另謀高就，導致不少學校需重新招聘教師，認為教育局除改善教師工作量、增加教師培訓外，亦可考慮容許學校聘請退休教師以解燃眉之急。