創科局張曼莉勉年輕人將科研發展成專業 徐立之籲學生打好基礎
撰文：鍾麗霞
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國家十四五規劃支持香港成為「國際科技創新中心」，香港青年科學院（青科院）首辦「研知有你」工作坊，通過科學家分享會等活動，鼓勵學生踏上科研之路。66位學員今天（9月3日）畢業，出席學員畢業禮的創新科技及工業局副局長張曼莉指出，青年創科人才是關鍵，能推動世界發展；她引述國家主席習近平指「青年興，則香港興」，強調創科局會致力創造「創科生態系統」，為香港帶來多元發展。她稱，近年政府舉辦不少創科活動，鼓勵學生「動手做」的氛圍，冀從各行各業協助年輕人將科研興趣發展成專業。
身兼香港科學院創院院長的徐立之則在活動視像致辭指出，香港的「基礎研究」出色，在科技創新上有國際級的地位和優勢，能夠實現「香港所長、國家所需」。他期望可以聚集大灣區及世界各地的創新及人力資源，推動香港科學及科技的研發，成為新的經濟動力，並鼓勵學生要打好紮實的科研基礎，將來在「科技創新」上作出貢獻。
香港科技園公司行政總裁黃克強也有出席學員畢業禮。他指出，科研創新需要「落地」，例如轉化成商業用的產品，而科技園能夠提供充夠資源幫助學生科研創業。他並指，香港不少大學近年都致力培育科研入才，例如香港城市大學的「HK Tech 300」項目，通過提供資金鼓勵學生從事科研。
青科院舉辦首屆的「研知有你」工作坊為高中生所設，今年安排了不少以香港為基地的科學家，與學生分享經驗，藉以提升學生對科研的興趣，及早選修相關學科。青科院院長岑浩璋指出，感謝徐立之、袁國勇等教授向同學分享研究成果、經驗及心得，「以生命影響生命」，令同學們了解從事科研也可走出一片天。
有畢業學員坦言對科研感興趣，求學階段更需要擴闊科學知識，希望能更加了解更多創科產業，例如業界需要什麼人才，從而選擇適合自己的科技範疇。
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