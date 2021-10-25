幼稚園學費｜新界及離島幼稚園名單及學費　有全日班免費變收費

不少幼稚園K1已開始接受報名及面試，為子女選擇學校時，除了教學模式及教學理念，學費也是考慮的因素之一。《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2021/22學年》網上版早前公布，詳列全港幼稚園2021/22學年的學費，讓家長在選校前作參考。

（資料來源：《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2021/22學年》、學校網站 )



新界區大部分幼稚園今年的學費都維持不變，而調整學費的範圍大都在10%內。其中，香港正覺蓮社佛教林黃明慧幼稚園、神召會華人同工聯會景盛幼稚園、美林邨道光幼稚園、中華基督教全完幼稚園的全日班都由免費調整至收費。

新界區沒有參與幼稚園教育計劃的學校數目也有明顯的變動，北區幼稚園的K1收生人數對比K2的人數大幅下跌，相信與疫情導致跨境生未能來港有關。

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2022/23收生安排（適用於參加「幼稚園教育計劃」幼稚園）