幼稚園學費｜九龍區幼稚園名單及學費　呢區非學券學校只剩一間

不少幼稚園K1已開始接受報名及面試，為子女選擇學校時，除了教學模式及教學理念，學費也是考慮的因素之一。《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2021/22學年》網上版早前公布，詳列全港幼稚園2021/22學年的學費，讓家長在選校前作參考。

（資料來源：《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2021/22學年》、學校網站 )



九龍區大部分幼稚園今年的學費都維持不變，而調整學費的範圍大都在5%左右。其中黃大仙區基督教佈道中心樂富幼稚園K3學費大增1倍，增幅達104.4%、K2的學費增幅亦達53%；另外也有幼稚園減學費，同樣位於九龍城區的九龍靈糧堂幼稚園減幅亦達19.7%。

或因疫情關係，黃大仙區沒有參與幼稚園教育計劃的學校由2間縮至僅剩一間學校，黃大仙區的家長如想為小朋友選擇此類幼稚園，或者需要向外區學校報名。

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2022/23收生安排（適用於參加「幼稚園教育計劃」幼稚園）