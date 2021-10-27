幼稚園學費｜私幼天主教聖瑪加利大轉為免費　新界多校免費轉收費

不少幼稚園K1已開始接受報名及面試，為子女選擇學校時，除了教學模式及教學理念，學費也是考慮的因素之一。《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2021/22學年》網上版早前公布，詳列全港幼稚園2021/22學年的學費，讓家長在選校前作參考。

（資料來源：《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2021/22學年》、學校網站 )



在2021/22學年參加幼稚園教育計劃的幼稚園當中，港島區不少幼稚園的學費也維持不變，其中兩間私立幼稚園更在新學年參加幼稚園教育計劃，包括香港真光幼稚園（堅道）及天主教聖瑪加利大幼稚園，前者去年半日班學費為$44,000，全日班每年學費為$78,000，新學年半日班大減93%，每年學費$3,000，而全日班則減63%，每年學費減至$25,790。

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天主教聖瑪加利大幼稚園，去年半日班學費為$40,800，新學年參加幼稚園教育計劃後學費更是全免，學費大減，相信報讀明年K1的學生人數會有所增加。該校吸引不少藝人子女入讀，包括周汶錡兩子Jacques和Avner、李璨琛女兒Lucy元元、吳日言女兒等。

不參加幼稚園教育計劃的幼稚園，今年的學費大多維持不變，當中加幅最高的是位於灣仔區的國際幼稚園LYC'EE FRANCAIS INTERNATIONAL (FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL)，全日法文班由去年學費$104,099，今年學費加11.7%，加價後學費$116,268。

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九龍區大部分幼稚園今年的學費都維持不變，而調整學費的範圍大都在5%左右。其中黃大仙區基督教佈道中心樂富幼稚園K3學費大增1倍，增幅達104.4%、K2的學費增幅亦達53%；另外也有幼稚園減學費，同樣位於九龍城區的九龍靈糧堂幼稚園減幅亦達19.7%。

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或因疫情關係，黃大仙區沒有參與幼稚園教育計劃的學校由2間縮至僅剩一間學校，黃大仙區的家長如想為小朋友選擇此類幼稚園，或者需要向外區學校報名。

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新界區大部分幼稚園今年的學費都維持不變，而調整學費的範圍大都在10%內。其中，香港正覺蓮社佛教林黃明慧幼稚園、神召會華人同工聯會景盛幼稚園、美林邨道光幼稚園、中華基督教全完幼稚園的全日班都由免費調整至收費。

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新界區沒有參與幼稚園教育計劃的學校數目也有明顯的變動，北區幼稚園的K1收生人數對比K2的人數大幅下跌，相信與疫情導致跨境生未能來港有關。

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2022/23收生安排（適用於參加「幼稚園教育計劃」幼稚園）