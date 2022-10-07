STEAM｜優才書院倡辦一條龍STEM中小學　培養人才迎接大灣區機遇

特首李家超將於10月19日宣讀首份施政報告，天才教育協會、優才教育基金會及優才（楊殷有娣）書院早前向李家超提交有關創科教育（STEM）的建議書，倡議於香港設立一所中小學一條龍的STEM學校，以培育對科學及科技有興趣的學生。



優才（楊殷有娣）書院小學部陳偉傑校長指出，STEM學校可以配合國家對香港的科技創新發展樞紐定位，培訓相關人才。在小學階段就提供STEM教育可以提早發掘學生潛能，配合中小學一條龍，可以為學生提供更好的銜接，達致更好的教育成果。



優才（楊殷有娣）書院小學部陳偉傑校長表示，STEM是大勢所勢，香港應該設立STEM中小學，填補空缺並培養人才。（優才書院提供）

走前外國一步 引入小學STEM教育

STEM教育興起已經有一段時間，世界各國在該方面已經有不少投資，例如新加坡在大學旗下開設附屬資優數理高中、以色列在1990年代設立理數資優學校等。陳校長認為，STEM教育是大勢所趨，特別是香港在國家及大灣區的發展定位之中，屬於科技或創新發展樞紐，因此建議政府設立專門的STEM中小學，填補空缺並培養人才，以迎接未來的STEM產業及工種機遇。

陳校長指出，香港可以比外國走前一步，在小學階段就引入STEM教育。他引用優才書院的經驗為例，學生就讀小學時，已經能夠展現不同方面的才華，印證提早推行STEM教育做法可行，對學生發展更理想。

STEM學校一條龍升學 無縫交接促進教與學

STEM學校的最大優點之一，就是學生可以由小一到中六一條龍升學，促進中小學銜接。陳校長舉例，一條龍學校學生升學銜接較佳，中學老師可以根據學生在小學的學習檔案，直接發掘其過去表現突出的範疇，安排相應學習內容，節省老師尋找學生才能的時間，學生亦無需行冤枉路。

課程方面，一條龍中小學可以互相配合，例如在小學開設某個學科的基礎及入門課程，日後銜接中學的進階課程，提早學習相關課程。另外，中學亦可以留意小學的課程內容，避免重覆教授已經教過的內容，令教學更有效率。

優才（楊殷有娣）書院小學部陳偉傑校長表示，STEM學校的學生可以由小學一條龍升讀中學，銜接較佳。（ GettyImages）

STEM教師請人難 具其他工作經驗反成優勢

師資方面，香港近年不同行業都面對人才流失，教育界請人難情況日趨嚴重。被問到STEM學校如何聘請合適老師時，陳校長坦承有一定難度。他指最理想的人才是具有理科或工科知識，並已接受正式師訓，但能滿足相關要求的人不多，即使有亦十分搶手。其次，即使有理工科的大學畢業生有意執教鞭，往往礙於未能順利報讀教育文憑而無法取得教師資格，大大增加入行難度。

不過陳校長認為，學校可以從另一個角度思考，考慮有理工科背景及其他工作經驗的人士。他舉例，優才書院本學年新聘請的老師之中，其中一位是曾任室內設計師的科技大學物理系畢業生，過往工作經驗包括聆聽客戶意見、繪製家居設計圖、聯絡裝修公司等均與STEM相關。為此校方更開設智能家居才華班，將該名教師的工作經驗用於教學。

縮班殺校下開新校 籲教育界辦有特色教育吸引外地學生

教育局早前點算學生人數以計算核准開班數，其中小一縮減多達60班，另中學目前減22班。在縮班殺校的大環境，要逆市開辦新學校並不容易。

不過陳校長認為，教育需要有前膽性，既然香港未來需要STEM人才，就應該做好相關教育規劃。他又指，如果香港能辦具質素和特色的教育，亦可吸引大灣區以至外地學生來港讀書，解決學生下降的結構性問題。他亦指出，優才書院在廿多年前開辦資優教育，到今天仍然有相關的渴求，可見教育問題不應到最迫切的時候才處理。