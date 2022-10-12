蔡若蓮到喇沙書院觀「天官課堂」　 冀本地學生可向創科發展

教育局局長蔡若蓮今日(12日)到喇沙書院，與該校學生一同觀看「天宮課堂」第三課直播。她指課堂後學生提出不少有趣、有質素的問題，可見活動不僅增長了他們的太空科技知識。她覺得這次「天宮課堂」令學生期待長大後參與太空探索工程，鼓勵同學積極參與創科活動。



教育局局長蔡若蓮在Facebook發文，指今日下午到喇沙書院，與該校學生一同觀看「天宮課堂」第三課直播。她提到神舟十四號太空人陳冬、劉洋和蔡旭哲在這次課堂中，除了演示趣味科學實驗和講解相關知識外，更為學生介紹問天實驗艙的生活和研究項目，回應北京、山東等地區學生提問。

蔡若蓮認為，今次香港的學生雖然只可線上上課，卻非常投入。課堂後學生更提出不少問題，可見活動增長了他們的太空科技知識，激發了他們探索宇宙奧秘的動力。

蔡若蓮提到，國家現正在香港選拔太空人「載荷專家」，中小學生暫未有機會參加選拔，但不少都非常雀躍，期待長大後參與太空探索工程，這次「天宮課堂」讓他們聆聽太空人講課、接連太空探究、連繫未來的航天夢想，別具意義。

她鼓勵同學除積極參與相關活動，例如快將舉辦的線上「STEAM教育博覽會」和「創科博覽2022」等，從中豐富學習經驗，提升對數理科技的興趣和能力，開拓創科發展前路。

教育局副局長施俊輝與財政司副司長黃偉綸、創新科技及工業局局長孫東一同觀看「天宮課堂」第三課的直播。施俊輝在Facebook撰文，指神舟14號3名太空人陳冬、劉洋和蔡旭哲化身「航天員老師」，採取天地互動方式進行太空授課，實在扣人心弦，非常精彩。他指這是非常有意義的一節課，由航天員循循善誘、生動有趣地作出演示，令人印象深刻。

這次「天宮課堂」是三名航天員在太空生活了四個多月後，進行的首次太空授課，在約一小時的授課，一連示範了毛細效應實驗、水球變「懶」實驗、太空趣味飲水、扳手調頭實驗、植物生長研究，更即時與地面的學生進行了天地互動環節。

黃偉綸表示，有學校特別安排學生實時觀看航天員講課，實在是一次難得的機會，啟發他們對航天科技的興趣。他指陳冬更特別提及國家展開第四批預備航天員選拔工作，並首次在港澳選拔載荷專家，認同航天員說：「只要你堅定理想，認真學習，好好鍛鍊身體，未來一定有機會加入光榮的航天員隊伍中。」他希望年輕人透過「天宮課堂」，可以更了解國家航天科技的發展，並了解到航天任務不再是遙不可及的事情，相信在不久將來，香港年輕人也可以實現「航天夢」，亦為國家作出貢獻。