施政報告｜教師入職升職須內地學習　直資校及幼園受聘要考國安法

行政長官李家超今日（19日）發表其任內首任施政報告，推出多項教育措施，包括繼續在公營小學落實小班教學，目標是在兩個學年後超過九成公營小學實施小班教學、大力在中小學普及STEAM教育（即科學、科技、工程、藝術及數學）、增加超過50%研究生學額等。

在教師方面，李家超宣布新聘教師要通過《基本法》測試要求，下學年將擴展至所有直接資助計劃學校及參加幼稚園教育計劃的幼稚園，並推出教師專業操守指引 ，而所有公帑資助學校新入職教師，以及公營學校擬晉升教師要參加內地學習團。



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新一份施政報告有多項針對教育政策，李家超表示，政府會繼續有序在公營小學落實小班教學，目標是在兩個學年後超過九成公營小學實施小班教學。消息人士表示，現時有8成公營小學實施小班教學，未來有31間推行，兩年後可達9成。另有一系列措施分別針對STEAM教育、專上教育、職專教育、國民教育、教師專業及教育支援等。

教師專業



新入職教師須通過《基本法》測試 今年內推專業操守指引

政府會擴展《基本法》測試要求，由本學年起公營學校新聘常額教師必須通過《基本法》測試，下學年起擴展至所有「直接資助計劃」學校及參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園，測試內容涵蓋《基本法》和《香港國安法》。政府亦會在今年內推出教師專業操守指引 ，具體說明教師須具備的專業和個人操守規範，教育局在處理教師失德個案時，會參考指引作嚴肅跟進。

新入職或官校擬升職教師 到內地參加學習團

政府亦會要求公帑資助學校新入職教師，以及公營學校擬晉升教師參加內地學習團，並增加在職教師到內地考察的機會，親身體驗國家發展。消息人士指，有關學習團為期三至四日，活動包括講座、探訪、與內地教師交流、出席專題研討會，及參觀內地企業，希望鼓勵教師認識內地。消息人士指，會鼓勵教師參與，但未回應如教師拒絕參與會如何處理。

STEAM教育



李家超表示，會在中小學以普及化、趣味化、多元化的方式推動 STEAM 教育，包括在課程中加入更多創科學習元素，目標是在2024/25學年前，至少公帑資助中小學於高小推行強化編程教育，以及在初中課程加入創科元素，例如人工智能。

中小學設統籌人員規劃STEAM教育

本學年起，所有公帑資助中小學須委派統籌人員，整體規劃課堂內外的 STEAM 教育；下學年起，每年舉辦或安排學生參與具質素的STEAM 活動，以及在兩個學年內，至少四分之三公帑資助中小學需安排教師參與 STEAM 的專業培訓。消息人士指，有關委派屬校內工作調配，並非堵設新職位。

政府消息人士表示，推動STEAM教育並非額外設立課外活動及獨立課程，而是希望在融入課堂活動，如進行科學探究、設計製作及專題研習，發掘、培養學生潛能及解難能力，過去政府已向公營及直資學校撥款資助，發展包括STEM的學科，相信公帑資助學校現有的資源足夠。

▼4.15 國家安全教育日▼



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國民教育：



政府將強化推動學校在課堂內外推行國民教育，增添國史、國家地理等學習元素，例如強化校本管理推行「優化學校發展與問責架構」，提高學校人員對教育質素的問責精神，並率先在官立學校以全校參與和聯校協作模式，推出第一期「心繫家國」聯校活動系列，紀念國慶日、全民國家安全教育日等重要日子。

家長亦須參加國民教育活動 6,000萬元資助幼稚園推廣中華文化

另會在所有公帑資助學校每年為家長舉辦一項或以上與國民教育有關的活動。消息人士稱上述活動屬自願性質，非強制學生參與。

政府將提供一筆過共6,000萬元撥款，支持所有參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園舉辦校本活動，讓學生從小認識中華文化。現時約有780所公帑資助中小學與內地學校締結成超過2,100對姊妹學校，目標是明年內把參與學校數目增加10%，亦會加強支援專上院校學生到內地參與交流及體驗活動。

將提高資助推動國民教育

消息人士指，學校需自我完善，體現並提高問責意識，而國民教育是新範疇，需重點推行，故會提高公帑，加強對學校的指引，因應學習宗旨落實國民教育。消息人士指教育局將就國民教育向學校公布指引，並舉行簡介會及工作坊。

▼2021年全民國家安全教育日▼



專上教育



每花8億元增50%研究生學額 資助內地升學港生旅費

目標是未來五年內，教資會資助大學的學生當中有35%修讀 STEAM 學科，以及60%修讀與國家「十四五」規劃下香港發展為「八大中心」相關的學科。政府會增加約1,600個教資會資助研究院研究課程學額，由現時約5,600個逐步增至2024/25學年的7,200個，加上超額收生上限自去年起由70%逐步提升至100%，兩項措施會將研究生學額增加超過50%。消息人士指，料有關資助計劃每年約花費8億元公帑。

冀5成中學畢業生升讀學位課程 8成入讀專上教育課程

消息人士表示，「八大中心」科目除STEAM外，亦包括建築、城市規劃、工商管理及法律。消息人士稱，希望讓中學生畢業生可續升學，目標至少5成升讀學位、8成升讀專上教育課程，教資會與教育局每年會分別與八大院校及專上院校溝通，了解收生是否達標及檢討等。消息人士指，每年接受學位及專上程度教育的中學畢業生比例達標，接受專上程度教育的畢業生過去兩年已逾7成，認為現時比例合適。

政府會與院校合作進一步向東南亞國家聯盟以外國家推廣「一帶一路」獎學金。「內地大學升學資助計劃」亦會由本學年起增加資助額，例如新增旅費津貼等。政府會將現時免息延遲償還貸款安排延長一年，直至2025年3月底。

提高內地大學升學資助金額

消息人士指，下學年「內地大學升學資助計劃」資助金額增幅約為5％至16％，會將內地劃分成三區，將根據大學的位置決定實際資助金額的增幅，但實際分區有待公布。

職專教育



擴大「指定專業╱界別課程資助計劃」，針對有殷切人力需求的特定行業，例如護理和資訊科技。下學年起分階段每屆增加1,000個自資高級文憑資助學額和2,000個自資學士學位課程資助學額，由原有合共5,000個增至8,000個學額；並研究推出更多應用學位課程，包括首批課程涵蓋護理、檢測和認證、園藝樹藝及園境管理，以及老年學四個學科，又會加快發展「職業資歷階梯」， 在未來五年將涵蓋行業由6個增至最少18個。

政府宣布推出應用教育文憑課程，下學年起恆常推出應用教育文憑課程，加入大量職專教育元素，為中六離校生和成年學員提供取得正式學歷的途徑；加強中學生應用學習及職場體驗，提供更多課程選擇和支援，並推出「商校合作計劃2.0」，增加商業伙伴及涵蓋更多行業。

教育支援



資助發展「智慧幼稚園」

政府另提供一筆過共6,000萬元撥款，協助所有參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園校政電子化和提升效率，發展成為「智慧幼稚園」；另提供共3,000萬元撥款，資助所有計劃幼稚園改善校舍的通風狀況。

至於特殊教育方面，今學年會增加醫院學校資源，為住院的傷病學童提供更全面的高中課程，並擴展「全校參與分層支援有自閉症的學生」計劃下的「強項為本小組」，協助有自閉症的高中生發揮潛能和強化生涯規劃，料約100所中學將受惠。

消息人士：盼辦學團體可吸納超額老師

面對學生人口下降，消息人士稱教育局會留意數據並與持份者溝通，以停辦新校、重置、合併等方式，解決香港學生人口結構性下降的問題。據知，未來學生人口下降，教師需求亦減少，當局希望辦學團體可吸納超額老師，及調節師資培訓比例，穩定教師團隊。