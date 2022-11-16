捲林麗棠老師自殺　被裁校長向校方索償860萬　高院令再擬申索書

東華三院李東海小學女教師林麗棠2019年在校內墮樓身亡，死因庭去年裁定她死於自殺。校董會以管理不善為由，解僱時任校長羅婉儀。羅認為校董會無理解僱，早前入稟勞資審裁處要求復職，並追討約860萬元賠償。由於申索有多項爭議，審裁官上月要求將案件移交高院審理。案件今（16日）首度於高院提訊，聆案官陳大為下令申索人及被告方分別重新草擬申索書、抗辯書等文件，並在限期內交予法庭及各方。



申索人為羅婉儀，被告為東華三院李東海小學法團校董會。

案件上月於勞資審裁處提訊時，署理主任審裁官林美施指，申索涉及多項事實及法律爭議，包括校董會解僱羅是否合理、校方調查報告是否偏頗等，另亦牽涉《資助學校資助則例》及《僱傭條例》的法例詮釋，加上雙方或使用死因研訊的騰本為證據，認為高院容許有法律代表參與，適合作妥善調查，指示亦更清晰，因此將案件移交至高院處理。

案件編號：HCA1404/2022

死因研訊時證人供述事件發生經過。(詳看下圖)

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研訊時校內老師曾提到對羅校長的指控。（詳看下圖）