捲林麗棠老師自殺 被裁校長向校方索償860萬 高院令再擬申索書
撰文：凌子淇
出版：更新：
東華三院李東海小學女教師林麗棠2019年在校內墮樓身亡，死因庭去年裁定她死於自殺。校董會以管理不善為由，解僱時任校長羅婉儀。羅認為校董會無理解僱，早前入稟勞資審裁處要求復職，並追討約860萬元賠償。由於申索有多項爭議，審裁官上月要求將案件移交高院審理。案件今（16日）首度於高院提訊，聆案官陳大為下令申索人及被告方分別重新草擬申索書、抗辯書等文件，並在限期內交予法庭及各方。
申索人為羅婉儀，被告為東華三院李東海小學法團校董會。
案件上月於勞資審裁處提訊時，署理主任審裁官林美施指，申索涉及多項事實及法律爭議，包括校董會解僱羅是否合理、校方調查報告是否偏頗等，另亦牽涉《資助學校資助則例》及《僱傭條例》的法例詮釋，加上雙方或使用死因研訊的騰本為證據，認為高院容許有法律代表參與，適合作妥善調查，指示亦更清晰，因此將案件移交至高院處理。
案件編號：HCA1404/2022
死因研訊時證人供述事件發生經過。(詳看下圖)
+19
研訊時校內老師曾提到對羅校長的指控。（詳看下圖）
+6
林麗棠老師自殺｜時任校長稱被解僱感不公 追討860萬案轉高院審李東海小學林麗棠裁死於自殺 官稱若校長撤辭職建議 事件可避免林麗棠死因 老師作供提出十指控 羅校長稱官所言與事實有距離李東海小學林麗棠死因 教協指案揭示職場欺凌 悲劇源於尊重問題李東海小學林麗棠死因｜胞妹稱法庭還姊公道 對校長仍卸責感莫名林麗棠老師之死｜六成圖書館主任兼教職 關注組嘆勢孤力弱盼正名