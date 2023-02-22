財政預算案｜寬免首兩季住宅及非住宅物業差餉　每季最多1000元

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波今日（22日）公布新一份財政預算案，寬減2023/24年度首兩季的住宅及非住宅物業差餉，以每戶每季1,000元為上限，估計涉及303萬住宅及43萬個非住宅物業。合共涉及約59億元。



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陳茂波宣布寬減2023/24年度首兩季的差餉，住宅及非住宅物業以每戶每季1,000元為上限，估計涉及303萬個住宅物業及43萬個非住宅物業，政府收入分別將減少52億及7.4億元。

同時，陳茂波宣布寬減2022/23年度課稅年度百分之百的利得稅，上限為6,000元，全港13.4萬家企業受惠。有關扣減會在2022/23課稅年度的最終應繳稅款反映，涉及金額約7.2億元。

政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書將獲寬減五成租金及費用，為期6個月，估計涉及金額約10億元。

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原於6月底結束申請，支援中小企融資需要的「中小企融資擔保計劃」將會延長申請至明年3月底。截至2022年底，計劃已批出超過2,300億元貸款，已惠及超過5.3萬家企業。

為復蘇旅遊業及支援跨境客運，港府會推出新計劃，向合資格客運營辦商和持牌旅行代理商提供百分百貸款擔保，預計可提供涉及約27億元的貸款擔保額，並預計今年4月內推出，計劃詳情稍後公布。

此外，港府亦會把原在3月底完結的「旅行社鼓勵計劃」延長三個月，幫助業界盡快復原。同時，政府會向「旅行社資訊科技發展配對基金計劃」注資3,000萬元，鼓勵業界利用科技升級轉型。

2023/24年度財政預算案重點。(Facebook添馬台圖片）

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