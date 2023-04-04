至少兩小學面臨殺校危機　教育局撰文：正與不同辦學團體商討

教育局近日進行統一小一派位程序，向全港學校分派學生，惟據了解，至少有兩間學校未獲派小一班數，面臨殺校危機。教育局副局長施俊輝今日（4日）撰文時指，世界各地面對「少子化」挑戰，局方近年來已進一步改善公營及直接資助中小學的整體師生比例，預計屆時將有逾九成公營小學實施小班教學。



他在文章中又表示，局方會採取果斷措施，以不同策略整合資源，如停辦長期收生不足的學校和跨區重置，現正積極與不同辦學團體商討及規劃學校發展方案，以盡量減少學齡人口結構性下降帶來的衝擊。



施俊輝今日（4日）以「把握人口變化契機 善用資源優化教育」為題，在教育局網上專欄「局中人語」撰文時提到本港面對「少子化」挑戰，強調局方須把握契機，並以「軟着陸」為目標，重新調撥和善用資源，逐步有序調節學校數目，以提升整體教育質素。

他在文章中提到，雖然香港學齡人口下降的情況於數年前已浮現，但政府仍持續增加投放在教育的資源，過去10年，教育經費的累計升幅超過50%，以逐步改善校舍的硬件及善公營及直接資助中小學的整體師生比例。他提到，在2022/23學年，整體中小學的師生比例分別為1:10.9及1:12.0，比其他已發展經濟體優勝。

施俊輝續指，學校整體學生人數不能太少，因不利教學多元化和學生群育發展。以中學教育為例，如每班及全校學生太少，會影響學生科目的選擇、分班，以及參與多元化學習活動和群體互動的機會，與新高中學制培育學生全人發展的理念背道而馳。

至於小學方面，施俊輝表示，局方已增加31所學校於2023／24及2024／25學年推行小班教學，並安排另外7所公營小學於2024／25學年實施小班教學，預計屆時將有逾九成公營小學實施小班教學。

他於文中強調，教育局一直採用「統整成本高及使用率低的小學」的政策，並採取果斷措施以不同策略整合資源，包括停辦長期收生不足的學校和跨區重置，為學生提供更合適的教學環境及豐富的學習經歷，當中龍翔官立中學與九龍工業學校就已於2022／23學年進行合併計劃。

考慮停辦長期收生不足學校

施俊輝指，教育局正積極與不同辦學團體商討及規劃學校發展方案，包括考慮停辦長期收生不足的學校，合併或重置到有新學位需求的地區，以盡量減少學齡人口結構性下降帶來的衝擊。

施俊輝亦鼓勵辦學團體從社會整體利益出發，考慮配合社會發展的可行方案，而教育局亦會與辦學團體攜手共商，務實探討鞏固及整合學校資源的良策。