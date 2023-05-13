《香港01》學校偵查講座　分享真實調查經過　學習嚴緊求證重要性

《香港01》是本港少數設有偵查組的中文媒體，透過嚴謹的調查和求證採訪報道，屢獲殊榮。早前《香港01》為天水圍循道衛理小學舉辦「偵查報道講座」，由偵查組副採訪主任勞顯亮，透過真實報道例子，與學生分享偵查報道如何從無到有的採訪過程，重點包括涉及嚴重指控時記者如何嚴謹求證，讓學生了解求證的重要性。



早前《香港01》為天水圍循道衛理小學舉辦「偵查報道講座」，由偵查組副採訪主任勞顯亮主持。（鄭子峰攝）

勞顯亮稱，許多偵查報道均涉及對他人的指控，甚至可能涉及違法問題，因此調查過程必需認真嚴謹，從各方面求證，例如尋找和引用政府文件、採訪多名涉事人士等，確認指控屬實才能發表報道。

他強調，即使記者有確切證據證明指控屬實，但刊登報道前均需給予涉事人士回應解釋，以反映全部事實真相。同時又指，選材的重要原則是事件涉及重大公利益，而以往01偵查組許多報道刊登後，政府部門都採取跟進行動，包括執法拘捕涉案人士。

勞顯亮強調，即使記者有確切證據證明指控屬實，但刊登報道前均需給予涉事人士回應解釋，以反映全部事實真相。（鄭子峰攝）

在講座中他分享的其中一個案例是MIRROR紅館演唱會意外，事件中由於有舞蹈員受重傷，社會極度關注意外責任誰屬問題。他當晚是演唱會觀眾，意外發生後隨即採訪突發新聞，之後《香港01》偵查組循多方面深入追查多間涉事公司之間的關係，嘗試讓公眾了解事件來龍去脈。

講座期間亦設有不同互動環節，讓學生思考和回答問題。例如學生對記者的隨身裝備、如何入行等非常有興趣，亦對記者在衝突、災難前線，以及喬裝放蛇採訪等感到好奇。

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教育局近年於中小學推動媒體素養教育，在學習架構中提出3大類別的素養教育，而在一般的資訊素養能力的類別之中，就要求學生可以「評估資訊、媒體內容和資訊來源／提供者」、「提取和整理資訊、產生及表達新意念」等。相關教育與傳媒進行偵查報道的方法及過程有不少關係，學生亦可以從中學習。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，為學校提供媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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