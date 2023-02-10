香港01學校媒體素養講座　前線編輯分享互聯網如何影響新聞發展

資訊科技發展日新月異，新聞行業亦要與時並進，才能為讀者提供第一手資訊，《香港01》早前為大坑東滙基書院舉辦「媒體素養講座」，由編採人員向學生介紹新聞行業發展概況和兩地新聞的重要性，透過本地及內地的新聞報道例子，向學生介紹新聞報道方式的轉變以及互聯網的急速發展如何影響新聞行業生態。



潘貴才表示，同學對資訊及媒體素養的相關講座及活動反應大多正面，而且投入度高。

講座由《香港01》編輯主任蕭輝浩主講，講座先以學生接收新聞資訊的調查切入，令學生明白新聞行業運作深受資訊傳播速度限制，而隨着互聯網發展，網媒興起更大幅改變行業生態。

講座中以《香港01》不同部組的報道作例子，解釋互聯網發展令新聞報道手段變得多樣化，例如利用數據圖表將複雜數據清晰展示、以影片、直播及社交媒體的表達方式提供更佳閱讀體驗、以及運用AI人工智能投術個人化推薦文章和手機推送，為讀者提供最快及最適合的資訊。

除此之外，講座亦指出本地讀者對內地的政治、社會及經濟方面的資訊需求愈來愈大。講座以《香港01》的中國新聞報道作為例子，指出內地疫情政策、粵港澳大灣區基建發展等重要新聞備受讀者關注，反映內地與香港之間的緊密關係。

講座以學生接收新聞資訊的調查切入，同學們反應踴躍，積極發表意見。（歐嘉樂攝）

滙基書院副校長潘貴才表示，由於資訊發展與學生生活息息相關，同學對資訊及媒體素養的相關講座及活動反應大多正面。校方期望透過對媒體素養及資訊科技有前瞻視野的機構，為學生帶來新知識，例如如何分析媒體資訊，讓他們思考如何準確及有效地應用相關技術，「令科技及資訊不會離地，而是每日生活也能接觸」，同時配合不同活動及工作坊，製造環境讓學生了解香港及國家現況，提供更深刻的體驗。

滙基書院副校長潘貴才表示，校方期望透過對媒體素養及資訊科技有前瞻視野的機構，為學生帶來新知識，讓他們思考如何準確及有效地應用相關技術。（歐嘉樂攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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