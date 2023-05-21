STEAM+01 BootCamp｜生成式AI及ChatGPT是甚麼？附學界應用例子

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生成式人工智能（AI）如ChatGPT及Stable Diffusion急速冒起，不過到底它們是甚而東西呢？生成的內容涉及哪些範疇呢？「01教育」將會為你解釋這些概念，並提供相關教學例子作參考！



ChatGPT是其中一款熱門的生成式人工智能（AI）。（Reuters／資料圖片）

生成式人工智能是甚麼？

生成式人工智能是人工智能的其中一種，透過使用數據分析訓練習、自然語言處理、人工神經網路及深度學習等技術，以創造內容。生成式人工智能的內容可以用於個人或商業用途，更可以文字、圖像、影片及音訊等方式呈現。ChatGPT是眾多生成式人工智能之中的其中一款，由美國人工智慧實驗室OpenAI開發。

生成式人工智能的不同範疇

以經常被提到的「ChatGPT」為例，其生成的內容就以文字為主；「Stable Diffusion」的用家則可以透過輸入文字，以生成圖像內容；「Synthesia」則容許用家以文字生成影片內容。當然，生成式AI還有其他不同款式及範疇。

生成式人工智能的教學例子

雖然生成式人工智能在近期才開始受到關注，但學界已經有不少討論，更有相關的教學應用例子可以參考，包括以ChatGPT訓練學生評鑑能力、針對學生中英文學習難點等：

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