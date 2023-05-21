STEAM+01 BootCamp｜Aerostem是甚麼？航天航空如何涵蓋五大領域

【由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助的STEAM+01 Summer Bootcamp 2023，將於7月22日至23日，於理工大學專業進修學院紅磡灣校園舉行。「01教育」為此推出一系列文章介紹STEAM教育。活動報名查詢歡迎聯絡香港01代表黃先生（電郵：education@hk01.com / WhatsApp或電話聯絡：35828747）】



STEAM教育的其中一個範疇是航天（Aerospace）及航空（Aviation）， 現時部份香港中小學更有提供相關課程。到底航空STEAM是甚麼？學生可以學到哪些知識或技能？有甚麼教學例子可以參考？「01教育」已經在下文為你整合相關資料！



Aerostem近年在香港學界興起，內容包括航天及航空知識。圖為「天宮二號」在甘肅酒泉發射升空。（新華社／資料圖片）

航天及航空STEAM是甚麼？

航天及航空STEAM是指以相關題材切入，教授學生STEAM知識，例如航天及航空工程之中涉及設計、建造及駕駛飛機的內容就與STEAM有關。學生在學習期間，可以學到不同的科學、科技、工程、藝術及數學知識。

學生可以從航天及航空STEAM學到甚麼？

學生可以學到不同知識，例如：

於設計飛行工具時學到物理及數學知識

建造飛行工具時學到工程學的物料科學知識

控制飛行工具時學到電子學知識

繪製設計圖紙時學到藝術設計技巧

另外，學生亦可以從中了解太空人或機師的工作，激發他們對相關工作的興趣，有助於未來報考飛行學校或加入相關行業。

航天及航空STEAM教學例子

現時部份香港中小學都有提供Aerostem課程，以下是其中一些例子：STEAM｜青年會小學推飛行主題教學 體驗模擬駕駛 加強英語能力STEAM教育｜青年會中學辦航空課程 50萬翻新課室購模擬飛行器