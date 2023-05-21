STEAM+01 BootCamp｜3D打印是甚麼？可以學到哪些技能？

【由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助的STEAM+01 Summer Bootcamp 2023，將於7月22日至23日，於理工大學專業進修學院紅磡灣校園舉行。「01教育」為此推出一系列文章介紹STEAM教育。活動報名查詢歡迎聯絡香港01代表黃先生（電郵：education@hk01.com / WhatsApp或電話聯絡：35828747）】



近年3D打印熱潮興起，不少學校也引入作為STEAM教學主題。不過到底它們是甚麼東西呢？學生可以通過3D打印學到哪些技能？「01教育」將會為你解釋這些概念，並提供相關教學例子作參考！



近年3D打印熱潮興起，不少學校也引入作為STEAM教學主題，不過到底3D打印是甚麼呢？（VCG)

3D打印是甚麼？

3D打印是一種快速成形技術，先透過將膠絲熱溶，然後按照3D立體圖檔以層層疊起的方式打印3D模型，讓學生體驗到設計、製作3D模型、認識模型製作物料、評估設計可能性及改善設計。3D打印廣泛應用於製作手機外殼、袖扣、首飾、領結、時尚配飾、商業照明設計等。

學生可以通過3D打印學到哪些技能？

學生可以通過3D打印創作任何內容，激發他們的創意力。若他們的打印模型無法正常操作，學生便會主動了解背後原因，直至問題得到解決為止，解難能力從中得以提升。此外，3D打印技術與STEAM課程中的科學、技術、工程及數學等教育範疇結合起來，加強學生跨學習領域的綜合和應用知識與技能的能力。

當學生的上述技能得以改善，他們在科學、工程、藝術及數學科也會持續進步，例如較容易理解地質概念、解決機械力學及結構問題、明白較抽象的數學概念，以至設計更美觀的藝術作品。

3D打印的教學例子

雖然3D打印熱潮近年才開始興起，但教育局已發布相關的教學例子作參考，主要是在數學科學習和應用3D打印技術：

STEAM教學活動示例：杯子打印STEAM教學活動示例：建造小城堡STEAM教學活動示例：圓心定位工具（暫時只提供英文版）